Рейтинг@Mail.ru
Шайба Кузьменко не спасла "Лос-Анджелес" от поражения в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:50 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/nhl-2064001780.html
Шайба Кузьменко не спасла "Лос-Анджелес" от поражения в матче НХЛ
Шайба Кузьменко не спасла "Лос-Анджелес" от поражения в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Шайба Кузьменко не спасла "Лос-Анджелес" от поражения в матче НХЛ
"Лос-Анджелес Кингз" проиграл "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 23.12.2025
2025-12-23T08:50:00+03:00
2025-12-23T08:50:00+03:00
хоккей
спорт
андрей кузьменко
кирилл марченко
мэйсон марчмент
коламбус блю джекетс
лос-анджелес кингз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012651419_423:75:2903:1470_1920x0_80_0_0_b304af2d0f68aea7bd2e23b81173d633.jpg
https://ria.ru/20251223/tampa-2063997069.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012651419_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_58863b42c1be852835c757ae5c30ac9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, андрей кузьменко, кирилл марченко, мэйсон марчмент, коламбус блю джекетс, лос-анджелес кингз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Мэйсон Марчмент, Коламбус Блю Джекетс, Лос-Анджелес Кингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Шайба Кузьменко не спасла "Лос-Анджелес" от поражения в матче НХЛ

"Лос-Анджелес" со счетом 1:3 проиграл "Коламбусу" в матче НХЛ

© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Лос-Анджелес"Хоккеисты клуба НХЛ "Лос-Анджелес"
Хоккеисты клуба НХЛ Лос-Анджелес - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Лос-Анджелес"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. "Лос-Анджелес Кингз" проиграл "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
23 декабря 2025 • начало в 06:00
Завершен
Лос-Анджелес
1 : 3
Коламбус
38:41 • Андрей Кузьменко
(Мики Андерсон, Дрю Доути)
04:07 • Мэйсон Марчмент
(Дэймон Северсон, Дмитрий Воронков)
19:36 • Мэйсон Марчмент
(Дэймон Северсон, Бун Дженнер)
54:16 • Кирилл Марченко
(Дэнтон Матейчук, Адам Фантилли)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая прошла в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0), у победителей дубль оформил Мэйсон Марчмент (5-я и 20-я минуты), еще одну шайбу забросил россиянин Кирилл Марченко (55), его соотечественник Дмитрий Воронков отметился передачей. У "Кингз" отличился россиянин Андрей Кузьменко (39).
Для Кузьменко эта шайба стала шестой в сезоне, также на счету 29-летнего форварда четыре передачи в 30 играх. В активе 25-летнего Марченко 27 очков (11 голов и 16 передач) в 32 встречах.
"Коламбус" одержал восьмую победу в сезоне и с 36 очками идет на последнем месте в Столичном дивизионе, "Лос-Анджелес" (39 очков) располагается на четвертой позиции в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче "Анахайм Дакс" дома уступил "Сиэтл Кракен" со счетом 1:3.
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ
Вчера, 07:34
 
ХоккейСпортАндрей КузьменкоКирилл МарченкоМэйсон МарчментКоламбус Блю ДжекетсЛос-Анджелес КингзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Автомобилист
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Амур
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Трактор
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сочи
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    ЦСКА
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Динамо Москва
    7
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала