Шайба Кузьменко не спасла "Лос-Анджелес" от поражения в матче НХЛ

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. "Лос-Анджелес Кингз" проиграл "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
23 декабря 2025 • начало в 06:00
Завершен
38:41 • Андрей Кузьменко
04:07 • Мэйсон Марчмент
19:36 • Мэйсон Марчмент
54:16 • Кирилл Марченко
(Дэнтон Матейчук, Адам Фантилли)
Встреча, которая прошла в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0), у победителей дубль оформил Мэйсон Марчмент (5-я и 20-я минуты), еще одну шайбу забросил россиянин Кирилл Марченко (55), его соотечественник Дмитрий Воронков отметился передачей. У "Кингз" отличился россиянин Андрей Кузьменко (39).
Для Кузьменко эта шайба стала шестой в сезоне, также на счету 29-летнего форварда четыре передачи в 30 играх. В активе 25-летнего Марченко 27 очков (11 голов и 16 передач) в 32 встречах.
"Коламбус" одержал восьмую победу в сезоне и с 36 очками идет на последнем месте в Столичном дивизионе, "Лос-Анджелес" (39 очков) располагается на четвертой позиции в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче "Анахайм Дакс" дома уступил "Сиэтл Кракен" со счетом 1:3.