Суд Литвы рассмотрит вопрос о лишении гражданства живущей в России Дробязко

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Региональный административный суд Литвы принял решение обратиться в Конституционный суд страны за разъяснениями о законности лишения литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко, сообщает Delfi

Ранее Конституционный суд Литвы признал правомочным решение президента страны лишить Дробязко гражданства после выступления в проходивших в России ледовых шоу Татьяны Навки . Президент Литвы подписал декрет о лишении Дробязко литовского гражданства, которое она получила в порядке исключения в 1993 году. Также ее и Повиласа Ванагаса исключили из списка кавалеров ордена Гедиминаса V степени. В конце октября региональный административный суд Литвы возобновил рассмотрение дела на основании жалобы Дробязко, которая продолжает доказывать, что ее действия не представляли угрозы интересам страны.

Коллегия из трех судей выразила сомнения в соответствии принятого президентом указа конституции и положениям закона о гражданстве. По данным источника, перед принятием решения компетентные государственные учреждения обязаны установить и оценить факт угрозы или вреда, исходящего от Дробязко, а также обосновать ее мотивы.

"Установив, что указ был принят без оснований и без установления одного из необходимых условий для применения закона о гражданстве, как поясняется в решении Конституционного суда, - угрозы или вреда основным интересам национальной безопасности. Суд усомнился в соответствии президентского указа с конституцией и положениями закона о гражданстве", - говорится в заявлении суда.

Рассмотрение дела фигуристки будет приостановлено до тех пор, пока Конституционный суд не рассмотрит поданное ходатайство.