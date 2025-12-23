Рейтинг@Mail.ru
Суд Литвы рассмотрит вопрос о лишении гражданства живущей в России Дробязко
16:56 23.12.2025 (обновлено: 17:34 23.12.2025)
Суд Литвы рассмотрит вопрос о лишении гражданства живущей в России Дробязко
Суд Литвы рассмотрит вопрос о лишении гражданства живущей в России Дробязко - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Суд Литвы рассмотрит вопрос о лишении гражданства живущей в России Дробязко
2025-12-23T16:56:00+03:00
2025-12-23T17:34:00+03:00
литва, россия, татьяна навка
Литва, Россия, Татьяна Навка, Фигурное катание
Суд Литвы рассмотрит вопрос о лишении гражданства живущей в России Дробязко

Суд Литвы рассмотрит вопрос о законности лишении Дробязко гражданства

Маргарита Дробязко - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Маргарита Дробязко. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Региональный административный суд Литвы принял решение обратиться в Конституционный суд страны за разъяснениями о законности лишения литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко, сообщает Delfi.
Ранее Конституционный суд Литвы признал правомочным решение президента страны лишить Дробязко гражданства после выступления в проходивших в России ледовых шоу Татьяны Навки. Президент Литвы подписал декрет о лишении Дробязко литовского гражданства, которое она получила в порядке исключения в 1993 году. Также ее и Повиласа Ванагаса исключили из списка кавалеров ордена Гедиминаса V степени. В конце октября региональный административный суд Литвы возобновил рассмотрение дела на основании жалобы Дробязко, которая продолжает доказывать, что ее действия не представляли угрозы интересам страны.
Коллегия из трех судей выразила сомнения в соответствии принятого президентом указа конституции и положениям закона о гражданстве. По данным источника, перед принятием решения компетентные государственные учреждения обязаны установить и оценить факт угрозы или вреда, исходящего от Дробязко, а также обосновать ее мотивы.
"Установив, что указ был принят без оснований и без установления одного из необходимых условий для применения закона о гражданстве, как поясняется в решении Конституционного суда, - угрозы или вреда основным интересам национальной безопасности. Суд усомнился в соответствии президентского указа с конституцией и положениями закона о гражданстве", - говорится в заявлении суда.
Рассмотрение дела фигуристки будет приостановлено до тех пор, пока Конституционный суд не рассмотрит поданное ходатайство.
Дробязко и Ванагас - бронзовые призеры чемпионата мира 2000 и чемпионатов Европы 2000 и 2006 годов в танцах на льду. Пара представляла страну на Олимпийских играх 1992, 1994, 1998, 2002 и 2006 годов. Дробязко и Ванагас - первые фигуристы из Литвы, которым удалось стать медалистами чемпионатов мира и Европы.
Фигурное катание Литва Россия Татьяна Навка
 
