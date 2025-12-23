https://ria.ru/20251223/kurnikova-2063986442.html
Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский поп-исполнитель Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз, следует из их соцсетей. РИА Новости Спорт, 23.12.2025
