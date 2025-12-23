Рейтинг@Mail.ru
Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз
03:41 23.12.2025
Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз
Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз
Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский поп-исполнитель Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз, следует из их соцсетей. РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз

Бывшая теннисистка Курникова и певец Иглесиас в четвертый раз стали родителями

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский поп-исполнитель Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз, следует из их соцсетей.
В августе издание Hola сообщало, что пара ждет четвертого ребенка.
"Мое солнышко, 17 декабря 2025 года", - подписала Курникова на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) фотографию спящего младенца, рядом с которым положили плюшевую игрушку.
Эта же публикация размещена на странице в Instagram Иглесиаса. В качестве местоположения указан город Майами. При этом пол и имя ребенка не приводятся.
Курникова - бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Спортсменка дважды побеждала на Открытом чемпионате Австралии вместе с представительницей Швейцарии Мартиной Хингис. Она состоит в отношениях с Иглесиасом с 2001 года. Спортсменка завершила карьеру в 2003 году, всего она выиграла 16 титулов в парном разряде.
