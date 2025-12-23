Рейтинг@Mail.ru
Основателя "Телеспорта" обязали передать управляющему ключи от авто
13:49 23.12.2025
Основателя "Телеспорта" обязали передать управляющему ключи от авто
Основателя "Телеспорта" обязали передать управляющему ключи от авто
Арбитражный суд Московской области обязал признанного банкротом основателя АО "Телеспорт груп" Петра Макаренко передать его финансовому управляющему Александру... РИА Новости Спорт, 23.12.2025
авто, италия, московская область (подмосковье), россия, петр макаренко, mercedes, спорт
Авто, Италия, Московская область (Подмосковье), Россия, Петр Макаренко, Mercedes, Спорт
Основателя "Телеспорта" обязали передать управляющему ключи от авто

Суд обязал основателя "Телеспорта" Макаренко передать Шкарупину ключи от авто

© Фото : Пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыОснователь ООО "Телеспорт Груп" Макаренко Петр Владимирович
Основатель ООО Телеспорт Груп Макаренко Петр Владимирович - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Основатель ООО "Телеспорт Груп" Макаренко Петр Владимирович. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области обязал признанного банкротом основателя АО "Телеспорт груп" Петра Макаренко передать его финансовому управляющему Александру Шкарупину ключи от трех автомобилей и документацию на них, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Речь идет об автомобилях Mercedes-Benz GLS 450 4Matic 2021 года, Ferrari California 2009 года выпуска и Lexus SC 430 2003 года. Как пояснил в суде Шкарупин, ранее должник передал ему только ключи от Bentley Continental GT 2006 года. В отношении этого транспортного средства между должником и финансовым управлявшим был подписан договор ответственного хранения.
Боец смешанных единоборств ММА Ламберд Ахьядов, арестованный по подозрению в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции в центре Москвы, на заседании во Втором западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Дело бойца ММА, осужденного за убийство, поступило в апелляционный суд
21 декабря, 04:00
Передать иное обнаруженное имущество, в том числе оригиналы документов на Mercedes-Benz GLS 450 4Matic и ключи от него, Макаренко отказался, о чем был составлен акт об отказе в передаче. По словам должника, Lexus SC 430 и комплект ключей находятся в Италии, в городе Виареджо.
Этим же определением суд обязал Макаренко передать финансовому управляющему оригиналы ценных бумаг, выписки по счетам белорусского Паритетбанка и швейцарского Union Bancaire Privee UBP, копии документов из материалов уголовного дела, информацию о месте работе в настоящее время, сведения о криптокошельках (горячих и холодных), адреса криптокошельков и другие документы.
Определение подлежит немедленному исполнению, говорится в судебном акте.
Арбитражный суд Московской области признал Макаренко банкротом в октябре. Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – он ввел в феврале по заявлению АО "Телеспорт груп". Суд включил тогда в реестр требований кредиторов долг Макаренко перед заявителем в размере около 1,8 миллиарда рублей.
А общие установленные долги основателя и бывшего основного владельца и руководителя "Телеспорт груп", одной из крупнейших структур на рынке спортивных прав в России, составляли по стоянию на октябрь почти 2,4 миллиарда рублей, следует из решения суда.
Дмитрий Бивол - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Суд обязал бывшую супругу боксера Бивола опровергнуть клевету в его адрес
22 декабря, 19:33
 
АвтоИталияМосковская область (Подмосковье)РоссияПетр МакаренкоMercedesСпорт
 
