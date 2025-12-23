Основателя "Телеспорта" обязали передать управляющему ключи от авто

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области обязал признанного банкротом основателя АО "Телеспорт груп" Петра Макаренко передать его финансовому управляющему Александру Шкарупину ключи от трех автомобилей и документацию на них, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Речь идет об автомобилях Mercedes-Benz GLS 450 4Matic 2021 года, Ferrari California 2009 года выпуска и Lexus SC 430 2003 года. Как пояснил в суде Шкарупин, ранее должник передал ему только ключи от Bentley Continental GT 2006 года. В отношении этого транспортного средства между должником и финансовым управлявшим был подписан договор ответственного хранения.

Передать иное обнаруженное имущество, в том числе оригиналы документов на Mercedes-Benz GLS 450 4Matic и ключи от него, Макаренко отказался, о чем был составлен акт об отказе в передаче. По словам должника, Lexus SC 430 и комплект ключей находятся в Италии , в городе Виареджо.

Этим же определением суд обязал Макаренко передать финансовому управляющему оригиналы ценных бумаг, выписки по счетам белорусского Паритетбанка и швейцарского Union Bancaire Privee UBP, копии документов из материалов уголовного дела, информацию о месте работе в настоящее время, сведения о криптокошельках (горячих и холодных), адреса криптокошельков и другие документы.

Определение подлежит немедленному исполнению, говорится в судебном акте.

Арбитражный суд Московской области признал Макаренко банкротом в октябре. Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – он ввел в феврале по заявлению АО "Телеспорт груп". Суд включил тогда в реестр требований кредиторов долг Макаренко перед заявителем в размере около 1,8 миллиарда рублей.