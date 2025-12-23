Рейтинг@Mail.ru
Нигматуллин объяснил, почему у Карпина ничего не получилось в "Динамо" - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
11:44 23.12.2025
Нигматуллин объяснил, почему у Карпина ничего не получилось в "Динамо"
футбол
спорт
валерий карпин
руслан нигматуллин
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
спорт, валерий карпин, руслан нигматуллин, динамо москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Валерий Карпин, Руслан Нигматуллин, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин заявил РИА Новости, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин не смог достичь успеха в московском "Динамо" из-за проблем в клубной системе.
Карпин 17 ноября по собственному желанию ушел с поста главного тренера "Динамо", решив полностью сосредоточиться на работе со сборной. К тому моменту команда с 17 очками после 15 игр располагалась на 10-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Я сожалею, что в "Динамо" не получилось достичь успеха. Но он принял правильное решение - сосредоточиться на сборной. Думаю, шансы проявить себя в клубе еще появятся. В "Динамо" был комплекс причин, почему не получилось. Если бы у клуба получалось на протяжении последних 20 лет, а тут Карпин пришел - и перестало получаться, были бы вопросики. Но здесь, казалось бы, все есть для достижения успеха: и футболисты хорошие, и материальная база, и стадион. Но где-то система дает серьезный сбой", - сказал Нигматуллин.
"Думаю, Георгиевич понял, что ничего не сможет сделать. Психологическое давление нарастало и нарастало. Сейчас зачастую даже не пресса, а блогеры владеют силой, которая может позволить поднять восстание против тренера", - добавил собеседник агентства.
