Нигматуллин объяснил, почему у Карпина ничего не получилось в "Динамо"

"Я сожалею, что в "Динамо" не получилось достичь успеха. Но он принял правильное решение - сосредоточиться на сборной. Думаю, шансы проявить себя в клубе еще появятся. В "Динамо" был комплекс причин, почему не получилось. Если бы у клуба получалось на протяжении последних 20 лет, а тут Карпин пришел - и перестало получаться, были бы вопросики. Но здесь, казалось бы, все есть для достижения успеха: и футболисты хорошие, и материальная база, и стадион. Но где-то система дает серьезный сбой", - сказал Нигматуллин.