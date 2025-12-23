Рейтинг@Mail.ru
Тарасову и Роднину не пригласят на Олимпиаду, заявили в ISU
Фигурное катание
Фигурное катание
 
14:49 23.12.2025
Тарасову и Роднину не пригласят на Олимпиаду, заявили в ISU
Тарасову и Роднину не пригласят на Олимпиаду, заявили в ISU - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Тарасову и Роднину не пригласят на Олимпиаду, заявили в ISU
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не могут быть приглашены на Зимние Олимпийские игры 2026 года,... РИА Новости Спорт, 23.12.2025
фигурное катание
международный союз конькобежцев (isu)
международный олимпийский комитет (мок)
ирина роднина
татьяна тарасова
зимние олимпийские игры 2026
Новости
Фигурное катание, Международный союз конькобежцев (ISU), Международный олимпийский комитет (МОК), Ирина Роднина, Татьяна Тарасова, Зимние Олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Международный союз конькобежцев (ISU), Международный олимпийский комитет (МОК), Ирина Роднина, Татьяна Тарасова, Зимние Олимпийские игры 2026
Тарасову и Роднину не пригласят на Олимпиаду, заявили в ISU

В ISU заявили, что Тарасова и Роднина не могут быть приглашены на Олимпиаду-2026

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не могут быть приглашены на Зимние Олимпийские игры 2026 года, заявили в Международном союзе конькобежцев (ISU).
Согласно сообщению пресс-службы, в ISU признают вклад Родниной и Тарасовой в развитие фигурного катания, но за приглашение нейтральных спортсменов и их вспомогательного персонала на Игры отвечает Международный олимпийский комитет (МОК).
«
"Поскольку Тарасова и Роднина не были заявлены в качестве вспомогательного персонала для нейтральных спортсменов, то они не могут быть рассмотрены для участия в Играх", — приводит слова пресс-службы ISU Sport24.
Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля. В фигурном катании от России путевки на Игры добыли Аделия Петросян и Петр Гуменник.
