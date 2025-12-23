https://ria.ru/20251223/grebenkin-2064010821.html
Гребенкина признали третьей звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Филадельфии Флайерз" Никита Гребенкин признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). РИА Новости Спорт, 23.12.2025
