Гребенкина признали третьей звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Филадельфии Флайерз" Никита Гребенкин признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Первой звездой дня стал защитник клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Даррен Рэддиш, забросивший шайбу и сделавший две передачи в матче против "Сент-Луис Блюз" (4:1). Второй звездой признали нападающего "Коламбус Блю Джекетс" Мейсона Марчмента, он забросил две шайбы в большинстве в игре против "Лос-Анджелес Кингз" (3:1).