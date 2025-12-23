Рейтинг@Mail.ru
Гребенкина признали третьей звездой дня в НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
09:53 23.12.2025
Гребенкина признали третьей звездой дня в НХЛ
Гребенкина признали третьей звездой дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Гребенкина признали третьей звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Филадельфии Флайерз" Никита Гребенкин признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Гребенкина признали третьей звездой дня в НХЛ

Нападающего "Филадельфии" Гребенкина признали третьей звездой игрового дня в НХЛ

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Филадельфии Флайерз" Никита Гребенкин признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В матче регулярного чемпионата против "Ванкувер Кэнакс" (5:2) Гребенкин забросил шайбу и сделал результативную передачу. Всего на счету 22-летнего россиянина две шайбы и четыре передачи в 24 играх сезона.
Первой звездой дня стал защитник клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Даррен Рэддиш, забросивший шайбу и сделавший две передачи в матче против "Сент-Луис Блюз" (4:1). Второй звездой признали нападающего "Коламбус Блю Джекетс" Мейсона Марчмента, он забросил две шайбы в большинстве в игре против "Лос-Анджелес Кингз" (3:1).
Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ
Хоккей
 
