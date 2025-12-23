Рейтинг@Mail.ru
Юный талант "Реала" перешел в "Лион" на правах аренды - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Футбол
 
20:07 23.12.2025 (обновлено: 02:07 24.12.2025)
Юный талант "Реала" перешел в "Лион" на правах аренды
Французский футбольный клуб "Лион" объявил на сайте о переходе бразильского нападающего Эндрика из испанского "Реала" на правах аренды. РИА Новости Спорт, 24.12.2025
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Французский футбольный клуб "Лион" объявил на сайте о переходе бразильского нападающего Эндрика из испанского "Реала" на правах аренды.
Эндрик присоединится к новой команде 29 декабря и проведет в "Лионе" вторую половину текущего сезона, клуб Лиги 1 заплатил за аренду 1 млн евро.
Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил на своей странице в соцсети X, что сделка не будет предусматривать право выкупа, а "Лион" покроет половину зарплаты бразильца.
Эндрику 19 лет. Он перешел в "Реал" летом 2024 года из "Палмейраса" за 47,5 млн евро и выиграл в мадридском клубе Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. В текущем сезоне бразилец принял участие в трех матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. На счету Эндрика 14 матчей и 3 гола за сборную Бразилии.
