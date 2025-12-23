https://ria.ru/20251223/futbol-2064183514.html
Юный талант "Реала" перешел в "Лион" на правах аренды
Французский футбольный клуб "Лион" объявил на сайте о переходе бразильского нападающего Эндрика из испанского "Реала" на правах аренды. РИА Новости Спорт, 24.12.2025
