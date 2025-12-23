ФИФА протестировала новую технологию определения аута

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) провела офлайн-тестирование новой технологии определения аута в финале Межконтинентального кубка, сообщается на сайте организации.

Также была испытана усовершенствованная полуавтоматическая технология определения положения вне игры (SAOT), ранее протестированная на клубном чемпионате мира по футболу.