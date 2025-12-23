Рейтинг@Mail.ru
ФИФА протестировала новую технологию определения аута
Футбол
 
10:27 23.12.2025
ФИФА протестировала новую технологию определения аута
ФИФА протестировала новую технологию определения аута
ФИФА протестировала новую технологию определения аута
Международная федерация футбола (ФИФА) провела офлайн-тестирование новой технологии определения аута в финале Межконтинентального кубка, сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 23.12.2025
футбол
спорт
международная федерация футбола (фифа)
пари сен-жермен (псж)
фабиан руис
фламенго
https://ria.ru/20251218/futbol-2062790168.html
Новости
спорт, международная федерация футбола (фифа), пари сен-жермен (псж), фабиан руис, фламенго
Футбол, Спорт, Международная федерация футбола (ФИФА), Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Фабиан Руис, Фламенго
ФИФА протестировала новую технологию определения аута

ФИФА протестировала новую технологию определения аута в Межконтинентальном кубке

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) провела офлайн-тестирование новой технологии определения аута в финале Межконтинентального кубка, сообщается на сайте организации.
В финальном матче турнира был отменен гол футболиста французского "Пари Сен-Жермен" Фабиана Руиса в ворота бразильского "Фламенго" по причине того, что мяч покинул пределы поля.
"Инцидент в первом тайме финала Межконтинентального кубка FIFA, когда мяч покинул поле до того, как был забит гол, стал хорошим примером того, как подобные новые технологии могут быть использованы в будущем", - отмечают в ФИФА.
На турнире в Катаре также применялась электронная система отслеживания игроков: при помощи 16 камер, установленных под крышей стадиона, судьи получали в режиме реального времени оповещения об офсайде на основе 29 точек данных по каждому игроку, регистрируемых 50 раз в секунду, а также точное местоположение мяча. Официальные мячи для матчей были оснащены датчиком, отслеживающим его местоположение 500 раз в секунду, что помогало VAR определять контакт игрока с мячом и точный момент удара.
Также была испытана усовершенствованная полуавтоматическая технология определения положения вне игры (SAOT), ранее протестированная на клубном чемпионате мира по футболу.
Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Русский вратарь вошел в историю! Сафонов сотворил сенсацию и стал чемпионом
18 декабря, 01:00
 
Футбол Спорт Международная федерация футбола (ФИФА) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Фабиан Руис Фламенго
 
