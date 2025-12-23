Рейтинг@Mail.ru
13:23 23.12.2025
Сборная России по плаванию будет готовиться к Олимпиаде в США
Сборная России по плаванию будет готовиться к Олимпиаде в США

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПлавание. Чемпионат России. Первый день
Плавание. Чемпионат России. Первый день - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков заявил РИА Новости, что сборная России будет проводить тренировочные мероприятия в США, чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде 2028 года.
Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.
"Этот процесс уже в работе. Мы уже около двух месяцев взаимодействуем с коллегами. У нас есть друзья и партнеры, которые живут за границей, в том числе в США и в Лос-Анджелесе. Буквально вчера мы общались с Андреем Минаковым - он хорошо знает инфраструктуру и существующие локации", - сказал Фесиков.
«
"Все идет в плановом режиме. Адаптация на месте, безусловно, должна быть. Мы хотим подойти к этому вопросу максимально профессионально. Сейчас в основном решаем организационные моменты. В идеале мы рассматриваем не только адаптацию непосредственно перед Олимпийскими играми в Лос-Анджелесе, но и проведение там полноценного тренировочного мероприятия. Это идеальная картина, а как будет в реальности - посмотрим в ближайшее время", - отметил Фесиков.
Юрий Борзаковский - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Борзаковский не исключает выступления российских легкоатлетов на ОИ-2028
15 декабря, 11:36
 
Спорт Плавание Сергей Фесиков Андрей Минаков
 
