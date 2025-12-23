Сборная России по плаванию будет готовиться к Олимпиаде в США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков заявил РИА Новости, что сборная России будет проводить тренировочные мероприятия в США, чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде 2028 года.

"Этот процесс уже в работе. Мы уже около двух месяцев взаимодействуем с коллегами. У нас есть друзья и партнеры, которые живут за границей, в том числе в США и в Лос-Анджелесе. Буквально вчера мы общались с Андреем Минаковым - он хорошо знает инфраструктуру и существующие локации", - сказал Фесиков.