Российских юниоров вернули на турниры по фехтованию с флагом и гимном
Международная федерация фехтования официально допустила российских юниоров до турниров с флагом и гимном страны, сообщил РИА Новости президент Федерации... РИА Новости Спорт, 23.12.2025
2025-12-23T17:55:00+03:00
2025-12-23T17:55:00+03:00
2025-12-23T19:21:00+03:00
2025
Российских юниоров вернули на турниры по фехтованию с флагом и гимном
