17:55 23.12.2025 (обновлено: 19:21 23.12.2025)
Российских юниоров вернули на турниры по фехтованию с флагом и гимном
Международная федерация фехтования официально допустила российских юниоров до турниров с флагом и гимном страны, сообщил РИА Новости президент Федерации... РИА Новости Спорт, 23.12.2025
фехтование, ильгар мамедов, международный олимпийский комитет (мок)
Российских юниоров вернули на турниры по фехтованию с флагом и гимном

Сабли на соревнованиях по фехтованию
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Международная федерация фехтования официально допустила российских юниоров до турниров с флагом и гимном страны, сообщил РИА Новости президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.
"Уже с 1 января наши юниоры будут выступать с флагом и гимном", — сказал Мамедов.
Решение о допуске россиян приняли после рекомендации Исполкома Международного олимпийского комитета 11 декабря. Ранее аналогичным образом поступили несколько международных федераций.
Яна Егорян - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Путин поздравил Егорян с золотом на ЧМ
28 июля, 20:29
 
ФехтованиеИльгар МамедовМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
