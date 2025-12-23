Минское "Динамо" забило семь шайб московскому "Динамо" в КХЛ

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Минское "Динамо" нанесло разгромное поражение московскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Минске завершилась со счетом 7:1 (2:0, 3:1, 2:0). У победителей отличились Илья Усов (2-я минута), Виталий Пинчук (5), Сэм Энэс (26), Егор Бориков (27), Даниил Липский (37), Вадим Шипачев (44) и Алекс Лимож (58). В составе проигравших шайбой отметился Семен Дер-Аргучинцев (33).
23 декабря 2025 • начало в 19:30
Завершен
01:39 • Илья Усов
04:22 • Виталий Пинчук
(Сам Анас, Алекс Лимож)
05:46 • Сам Анас
(Виталий Пинчук, Yegor Borikov)
06:06 • Yegor Borikov
(Джош Брук, Daniil Lipsky)
16:13 • Daniil Lipsky
(Yegor Borikov)
03:38 • Вадим Шипачев
(Yegor Borikov)
17:49 • Алекс Лимож
(Сергей Кузнецов, Тай Смит)
12:29 • Семён Дер-Аргучинцев
(Mikhail Kalinichenko, Даниил Пыленков)
Для Усова этот матч стал 200-м в КХЛ. Также прервалась сухая серия голкипера московской команды Владислава Подъяпольского, которая насчитывала 157 минут 37 секунд. Выступавший ранее за "Динамо" из Москвы Шипачев набрал 995-е очко (312 голов + 683 передачи) в карьере в КХЛ, он является лучшим бомбардиром в истории лиги.
Минчане с 53 очками идут вторыми в таблице Западной конференции, московский клуб с 50 баллами располагается на четвертой строчке.
Белорусский клуб 26 декабря примет петербургский СКА, московское "Динамо" днем ранее сыграет в гостях с действующим чемпионом и лидером конференции - ярославским "Локомотивом".