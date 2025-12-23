Рейтинг@Mail.ru
23.12.2025
13:19 23.12.2025
Дегтярев назвал сумму вклада России в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом
Дегтярев назвал сумму вклада России в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Дегтярев назвал сумму вклада России в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что вклад России в бюджет фонда для искоренения допинга в спорте конвенции ЮНЕСКО за все годы превысил 5 миллионов... РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Спорт, Михаил Дегтярев, ЮНЕСКО
Спорт, Михаил Дегтярев, ЮНЕСКО
Дегтярев назвал сумму вклада России в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом

Дегтярев: вклад РФ в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом превысил 5 млн долларов

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что вклад России в бюджет фонда для искоренения допинга в спорте конвенции ЮНЕСКО за все годы превысил 5 миллионов долларов.
"Особое внимание Минспорта по линии сотрудничества в рамках ЮНЕСКО предоставляется предотвращению допинга и борьбе с ним. Наша страна является подписантом Международной конвенции о борьбе с допингом, на основании которой строится вся наша антидопинговая деятельность. Отмечу, что Россия является крупнейшим донором фонда по искоренению допинга в спорте, созданного в рамках конвенции. С 2018 года доля наших взносов в бюджет фонда достигла 33%. С момента основания фонда вклад российской стороны в его бюджет превысил 5 миллионов долларов США. Минспорт России успешно исполнил взнос в фонд за прошлый год. В декабре мы перечислили наш взнос за этот год. Ждем, когда средства дойдут", - заявил Дегтярев во вторник на заседании МИД РФ.
Фонд был основан в 2008 году и содействует государствам - участникам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте в разработке и реализации антидопинговых проектов. В октябре Россия вошла в комитет по утверждению проектов фонда.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Дегтярев назвал Сафонова наследником Яшина
18 декабря, 11:39
 
СпортМихаил ДегтяревЮНЕСКО
 
