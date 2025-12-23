Дегтярев назвал сумму вклада России в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом

«

"Особое внимание Минспорта по линии сотрудничества в рамках ЮНЕСКО предоставляется предотвращению допинга и борьбе с ним. Наша страна является подписантом Международной конвенции о борьбе с допингом, на основании которой строится вся наша антидопинговая деятельность. Отмечу, что Россия является крупнейшим донором фонда по искоренению допинга в спорте, созданного в рамках конвенции. С 2018 года доля наших взносов в бюджет фонда достигла 33%. С момента основания фонда вклад российской стороны в его бюджет превысил 5 миллионов долларов США. Минспорт России успешно исполнил взнос в фонд за прошлый год. В декабре мы перечислили наш взнос за этот год. Ждем, когда средства дойдут", - заявил Дегтярев во вторник на заседании МИД РФ.