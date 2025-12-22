https://ria.ru/20251222/zvanie-2063844487.html
Названа спортсменка года в Германии
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Биатлонистка Франциска Пройс опередила олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике уроженку Барнаула Дарью Варфоломееву в споре за звание лучшей спортсменки 2025 года в Германии, сообщает Spiegel.
В 2024 году Варфоломеева была признана немецкой спортсменкой года, став первой представительницей художественной гимнастики, выигравшей этот приз.
В нынешнем голосовании победительница Кубка мира по биатлону Пройс
обошла Варфоломееву и пловчиху Анну Элендт. Спортсменом года в Германии стал победитель чемпионата мира по легкой атлетике в десятиборье Лео Нойгебауэр.
Варфоломеевой 19 лет. Она переехала в Германию в 2019 году. На Олимпийских играх в Париже уроженка Барнаула завоевала золото в многоборье. Также на ее счету 11 золотых медалей чемпионатов мира и две - чемпионатов Европы.