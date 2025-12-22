Рейтинг@Mail.ru
Вратарь "Адмирала" Хуска получил травму
Хоккей
Хоккей
 
20:20 22.12.2025 (обновлено: 20:37 22.12.2025)
Вратарь "Адмирала" Хуска получил травму
Вратарь "Адмирала" Хуска получил травму - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Вратарь "Адмирала" Хуска получил травму
Голкипер владивостокского "Адмирала" Адам Хуска помещен в список травмированных, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
хоккей
спорт
адмирал
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, адмирал, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Адмирал, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Вратарь "Адмирала" Хуска получил травму

Вратарь "Адмирала" Адам Хуска помещен в список травмированных

Адам Хуска - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Адам Хуска . Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Голкипер владивостокского "Адмирала" Адам Хуска помещен в список травмированных, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Словак получил повреждение 21 декабря в матче регулярного чемпионата против екатеринбургского "Автомобилиста" (2:3). После второго периода он уступил место в воротах Дмитрию Шугаеву. Сроки восстановления не уточняются.
Хуске 28 лет. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата словак принял участие в 30 матчах и помог команде одержать 10 побед. В среднем за игру он отразил 90,7% бросков и оформил два шатаута.
Голкипер Нью-Йорк Айлендерс Илья Сорокин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Вратарь "Айлендерс" Сорокин получил травму
ХоккейСпортАдмиралКХЛ 2025-2026
 
