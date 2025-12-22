https://ria.ru/20251222/vratar-2063956033.html
Вратарь "Адмирала" Хуска получил травму
Голкипер владивостокского "Адмирала" Адам Хуска помещен в список травмированных, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 22.12.2025
