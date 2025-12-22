"Наступлю ему на голову": чемпион UFC обрушился на Хабиба и Махачева

«

"Считаю своей сильной стороной борьбу в партере, но в последнее время я принял как факт, что это не то, что публика хочет видеть. Хотя в бою с Исламом, возможно, это как раз то, что публика захочет увидеть. Поэтому я собираюсь доминировать над ним в стойке, нанести ему три или четыре удара точно в то место, куда нужно попасть, а затем засабмитить его на глазах у Хабиба. А если он захочет вмешаться – я с радостью наступлю и ему на голову", – заявил Топурия в интервью Eldo Berdan MMA.