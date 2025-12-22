Рейтинг@Mail.ru
"Наступлю ему на голову": чемпион UFC обрушился на Хабиба и Махачева
Единоборства
 
13:33 22.12.2025
"Наступлю ему на голову": чемпион UFC обрушился на Хабиба и Махачева
"Наступлю ему на голову": чемпион UFC обрушился на Хабиба и Махачева - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
"Наступлю ему на голову": чемпион UFC обрушился на Хабиба и Махачева
Испанский боец смешанных единоборств (ММА) грузинского происхождения, владеющий поясом UFC в легком весе Илия Топурия в очередной раз высказался о потенциальном РИА Новости Спорт, 22.12.2025
"Наступлю ему на голову": чемпион UFC обрушился на Хабиба и Махачева

Чемпион UFC Топурия заявил, что готов наступить на голову Хабибу Нурмагомедову

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Испанский боец смешанных единоборств (ММА) грузинского происхождения, владеющий поясом UFC в легком весе Илия Топурия в очередной раз высказался о потенциальном поединке с чемпионом лиги в полусреднем дивизионе россиянином Исламом Махачевым.
Ранее не знающий поражений спортсмен сообщил о паузе в выступлениях, после чего UFC анонсировал на январь поединок за временный титул между Джастином Гэтжи (США) и Пэдди Пимблеттом (Великобритания).
"Считаю своей сильной стороной борьбу в партере, но в последнее время я принял как факт, что это не то, что публика хочет видеть. Хотя в бою с Исламом, возможно, это как раз то, что публика захочет увидеть. Поэтому я собираюсь доминировать над ним в стойке, нанести ему три или четыре удара точно в то место, куда нужно попасть, а затем засабмитить его на глазах у Хабиба. А если он захочет вмешаться – я с радостью наступлю и ему на голову", – заявил Топурия в интервью Eldo Berdan MMA.

Илия Топурия с женой - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Мегазвезду UFC обвиняют в домашнем насилии. Бывшая жена готовит новый удар
21 декабря, 08:00
 
ЕдиноборстваСпортСмешанные боевые искусства (ММА)UFCИслам МахачевХабиб НурмагомедовИлия Топурия
 
