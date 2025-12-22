Тикнизян рассказал, какую зарплату ему предлагал "Зенит"

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Армянский защитник сербской "Црвены Звезды" Наир Тикнизян рассказал, что его переход из столичного "Локомотива" в петербургский "Зенит" не состоялся из-за требований по заработной плате.

Тикнизяну 26 лет. В текущем сезоне он провел за сербский клуб 25 матчей и не забил голов. В конце сентября Тикнизян стал гражданином Сербии. В ноябре источник РИА Новости сообщил, что защитник может вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).