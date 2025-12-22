Тикнизян рассказал, какую зарплату ему предлагал "Зенит"

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Армянский защитник сербской "Црвены Звезды" Наир Тикнизян рассказал, что его переход из столичного "Локомотива" в петербургский "Зенит" не состоялся из-за требований по заработной плате.
Летом 2024 года СМИ сообщали, что Тикнизяном интересуется ряд клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), в том числе "Зенит". Позднее сам футболист рассказал, что отказался переходить в петербургский клуб, так как не хотел находиться в статусе запасного игрока. В июне 2025 года Тикнизян стал футболистом сербской "Црвены Звезды".
"Зенит" предложил очень хорошие условия личного контракта. Я думал, что могу прийти в "Локомотив" и попросить о прибавке на 5-10%. Мне сказали: "Нет предложения - нет повышения". Это задело меня за мужское. Тогда я вступил в переговоры с "Зенитом", они предлагали мне 11,5 млн рублей в месяц, я попросил 13 и ждал реакции. Но они поставили четкие условия - так или никак, я сказал: "Никак". На этом все закончилось. Здесь дело не в деньгах. Если бы я хотел денег, то согласился бы на это предложение. Оно было в 2,5 раза больше, чем в "Локомотиве". Мне важно было понимать, будут ли на меня рассчитывать на футбольном поле или берут дырку затыкать", - сказал Тикнизян в интервью Нобелю Арустамяну в YouTube.
Тикнизяну 26 лет. В текущем сезоне он провел за сербский клуб 25 матчей и не забил голов. В конце сентября Тикнизян стал гражданином Сербии. В ноябре источник РИА Новости сообщил, что защитник может вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
"Зенит" просит €40 млн за Жерсона, пишут СМИ
21 декабря, 16:15