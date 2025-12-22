Рейтинг@Mail.ru
Тарасова оценила подготовку Петросян и Гуменника к Олимпиаде
Фигурное катание
 
15:04 22.12.2025
Тарасова оценила подготовку Петросян и Гуменника к Олимпиаде
Тарасова оценила подготовку Петросян и Гуменника к Олимпиаде
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что победившие на чемпионате страны Аделия Петросян и Петр Гуменник находятся
Тарасова оценила подготовку Петросян и Гуменника к Олимпиаде

Тарасова: фигуристы Петросян и Гуменник готовы хорошо

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Татьяна Тарасова
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Татьяна Тарасова. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что победившие на чемпионате страны Аделия Петросян и Петр Гуменник находятся в хорошей форме и к Олимпийским играм 2026 года подойдут на более высоком уровне готовности.
Петросян в субботу по сумме двух программ получила 235,95 балла и защитила звание чемпионки России. Второе место заняла Алиса Двоеглазова (227,40), тройку призеров замкнула Мария Захарова (217,73). В воскресенье по сумме двух программ Гуменник набрал 304,95 балла и занял первое место. Вторым стал Евгений Семененко (296,80), третьим - Марк Кондратюк (281,08).
"Аделия Петросян и Петр Гуменник сейчас не должны быть максимально готовы к Олимпийским играм в Милане. Им надо быть очень хорошо готовыми к середине февраля. Поэтому на данный период времени они готовы хорошо. А (в феврале) будут готовы еще лучше", - сказала Тарасова.
"Главное для них сейчас - на заболеть любой болезнью из тех, которые носятся вокруг", - добавила собеседница агентства.
Петросян и Гуменник в сентябре успешно прошли квалификационный отбор на турнире в Пекине. Международный олимпийский комитет (МОК) направил фигуристам официальное приглашение выступить на Олимпиаде, российские спортсмены его приняли.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Роднина считает, что у Петросян есть психологические проблемы
Фигурное катание
 
