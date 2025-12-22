Тарасова оценила подготовку Петросян и Гуменника к Олимпиаде

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что победившие на чемпионате страны Аделия Петросян и Петр Гуменник находятся в хорошей форме и к Олимпийским играм 2026 года подойдут на более высоком уровне готовности.