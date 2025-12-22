Тарасова оценила подготовку Петросян и Гуменника к Олимпиаде

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что победившие на чемпионате страны Аделия Петросян и Петр Гуменник находятся в хорошей форме и к Олимпийским играм 2026 года подойдут на более высоком уровне готовности.
Петросян в субботу по сумме двух программ получила 235,95 балла и защитила звание чемпионки России. Второе место заняла Алиса Двоеглазова (227,40), тройку призеров замкнула Мария Захарова (217,73). В воскресенье по сумме двух программ Гуменник набрал 304,95 балла и занял первое место. Вторым стал Евгений Семененко (296,80), третьим - Марк Кондратюк (281,08).
"Главное для них сейчас - на заболеть любой болезнью из тех, которые носятся вокруг", - добавила собеседница агентства.
Петросян и Гуменник в сентябре успешно прошли квалификационный отбор на турнире в Пекине. Международный олимпийский комитет (МОК) направил фигуристам официальное приглашение выступить на Олимпиаде, российские спортсмены его приняли.