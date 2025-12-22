Рейтинг@Mail.ru
Второй бомбардир хоккейного "Локомотива" Сурин получил травму
Хоккей
Хоккей
 
18:50 22.12.2025 (обновлено: 19:03 22.12.2025)
Второй бомбардир хоккейного "Локомотива" Сурин получил травму
Второй бомбардир хоккейного "Локомотива" Сурин получил травму - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Второй бомбардир хоккейного "Локомотива" Сурин получил травму
Нападающий ярославского "Локомотива" Егор Сурин включен в список травмированных, следует из информации на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Второй бомбардир хоккейного "Локомотива" Сурин получил травму

Хоккеист "Локомотива" Сурин попал в список травмированных

Егор Сурин
Егор Сурин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : Социальные сети "Локо"
Егор Сурин. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Нападающий ярославского "Локомотива" Егор Сурин включен в список травмированных, следует из информации на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Характер травмы 19-летнего игрока неизвестен. В последнем матче команды он провел на льду более 19 минут.
Сурин идет вторым в списке бомбардиров клуба, набрав в текущем сезоне 27 очков (13 голов + 14 передач).
В ближайшем матче действующий чемпион должен принять 23 декабря владивостокский "Адмирал".
"Локомотив" потерял Сергеева до конца сезона
9 октября, 15:09
"Локомотив" потерял Сергеева до конца сезона
