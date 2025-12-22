https://ria.ru/20251222/surin-2063937676.html
Второй бомбардир хоккейного "Локомотива" Сурин получил травму
Нападающий ярославского "Локомотива" Егор Сурин включен в список травмированных, следует из информации на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 22.12.2025
2025-12-22T18:50:00+03:00
