Суд обязал бывшую супругу боксера Бивола опровергнуть клевету в его адрес
Единоборства
 
19:33 22.12.2025
Суд обязал бывшую супругу боксера Бивола опровергнуть клевету в его адрес
Суд обязал бывшую супругу боксера Бивола опровергнуть клевету в его адрес
Суд обязал бывшую супругу боксера Бивола опровергнуть клевету в его адрес
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал ложными и порочащими честь и достоинство публичные высказывания и комментарии блогера Екатерины Бивол о ее... РИА Новости Спорт, 22.12.2025
единоборства
дмитрий бивол
спорт
2025
Новости
дмитрий бивол, спорт
Единоборства, Дмитрий Бивол, Спорт
Суд обязал бывшую супругу боксера Бивола опровергнуть клевету в его адрес

Суд в Петербурге обязал экс-супругу Бивола опровергнуть клевету в его адрес

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал ложными и порочащими честь и достоинство публичные высказывания и комментарии блогера Екатерины Бивол о ее бывшем муже, боксере Дмитрии Биволе, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску Дмитрия Бивола к Екатерине Бивол о признании сведений не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, обязании разместить опровержение порочащих сведений. Суд признал не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца сведения, распространенные ответчиком", - сообщает пресс-служба.
В пресс-службе уточнили, что бывшая жена боксера размещала с сентября 2024 года по август 2025 года в запрещенной на территории РФ социальной сети Instagram* порочащие сведения о своем бывшем муже, а также летом 2025 года размещала комментарии и публикации в мессенджере Telegram.
"Суд обязал Екатерину Бивол разместить на всех принадлежащих ей (администрируемых ею) сайтах, страницах в социальных сетях, каналах (группах) в мессенджерах опровержение указанных сведений путем опубликования резолютивной части решения суда по данному делу, открыв для доступа любых третьих лиц для ознакомления и обеспечив сохранение соответствующего доступа в течение шести месяцев с даты опубликования опровержения", - отметили в пресс-службе судов.
Ранее Екатерина Бивол в социальных сетях оскорбительно высказалась на тему национальностей, используя при этом ненормативную лексику. По данному факту в октябре этого года главное управление внутренних дел Бишкека завело дело по статье "Возбуждение расовой, этнической, национальной или межрегиональной вражды (розни)", заочно предъявило Екатерине Бивол обвинение и объявило ее в розыск.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Единоборства Дмитрий Бивол Спорт
 
