Вратарь "Айлендерс" Сорокин получил травму

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин получил легкое повреждение и вернется на лед после праздничного перерыва в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.
До перерыва в лиге "островитянам" предстоит провести еще один матч регулярного чемпионата. В ночь на 24 декабря по московскому времени клуб примет "Нью-Джерси Девилз".
"У Ильи Сорокина небольшое повреждение. Команда использует праздничный перерыв, чтобы дать ему отдых. Ожидается, что он вернется после праздников", - говорится в сообщении клуба.
Сорокину 30 лет. В текущем сезоне он сыграл за клуб 24 матча, одержав 12 побед при трех шатаутах, отражая в среднем 91% бросков по воротам.
Его клуб проиграл три последние матча в лиге и идет на третьем месте в турнирной таблице Столичного дивизиона Восточной конференции НХЛ, набрав 42 очка за 36 встреч.
Сорокина признали первой звездой игровой недели в НХЛ
8 декабря, 21:07