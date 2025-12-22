Вратарь "Айлендерс" Сорокин получил травму

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин получил легкое повреждение и вернется на лед после праздничного перерыва в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.

Сорокину 30 лет. В текущем сезоне он сыграл за клуб 24 матча, одержав 12 побед при трех шатаутах, отражая в среднем 91% бросков по воротам.