Футболисты "Шахтера" из ДНР приняли участие в турнире в Сербии
Футбол
Футбол
 
18:23 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/shakhter-2063925691.html
Футболисты "Шахтера" из ДНР приняли участие в турнире в Сербии
Футболисты "Шахтера" из ДНР приняли участие в турнире в Сербии - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Футболисты "Шахтера" из ДНР приняли участие в турнире в Сербии
Молодежная команда футбольного клуба "Шахтер" из ДНР впервые приняла участие в международном турнире в Сербии, рассказал РИА Новости сенатор от ДНР Александр... РИА Новости Спорт, 22.12.2025
2025-12-22T18:23:00+03:00
2025-12-22T18:23:00+03:00
футбол
сербия
донецкая народная республика
россия
александр волошин
шахтер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_0:134:1500:978_1920x0_80_0_0_e8992294b4f71804c0169750e973ff16.jpg
https://ria.ru/20251015/shakhter-2048464623.html
сербия
донецкая народная республика
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_28379dd6a9fe05ab037c8dfa37e960c3.jpg
1920
1920
true
сербия, донецкая народная республика, россия, александр волошин, шахтер
Футбол, Сербия, Донецкая Народная Республика, Россия, Александр Волошин, Шахтер
Футболисты "Шахтера" из ДНР приняли участие в турнире в Сербии

Молодежная команда «Шахтера» из ДНР впервые приняла участие в «Кубке дружбы»

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Молодежная команда футбольного клуба "Шахтер" из ДНР впервые приняла участие в международном турнире в Сербии, рассказал РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
"Очень важно, что у них есть возможность представлять большую Россию на международном "Кубке дружбы" здесь, в Сербии, где собрались играть ребята из европейских стран. И это тот импульс, который дает возможности и надежду на выход из изоляции и показывает, что сегодня в Сербии можно играть, общаться с ребятами, строить горизонтальные связи. И ведь за этими ребятами (спортсменами - ред.) будущее, и сегодня они закладывают фундамент дружбы", - сказал сенатор.
Он также выразил благодарность Сербии, что несмотря на давление, которое оказывается, спортсменов из ДНР достойно приняли - это оказало огромное влияние на футболистов, которые впервые оказались за границей в рамках спортивного соревнования. В турнире приняли участие восемь футбольных команд из Сербии, России и Австрии.
Футболисты донецкого Шахтера - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Донецкий "Шахтер" с 2026 года может начать выступать во Второй лиге России
15 октября, 18:49
 
ФутболСербияДонецкая Народная РеспубликаРоссияАлександр ВолошинШахтер
 
Версия 2023.1 Beta
