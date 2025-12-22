Младший состав донецкого "Шахтера" впервые выехал за рубеж на турнир

БЕЛГРАД, 22 дек – РИА Новости. Участие младшего состава возрожденного футбольного клуба "Шахтер" в Международном кубке Дружбы по мини-футболу в Сербии стало первым выездом команды на соревнования за рубеж, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности министра молодежной политики ДНР Денис Шимановский.

Собеседник агентства подчеркнул, что многие из донецких участников турнира в Сербии на родине прошли школу олимпийского резерва, академию футбола "Шахтера" и будут играть в его основном составе.