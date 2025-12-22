Рейтинг@Mail.ru
Младший состав донецкого "Шахтера" впервые выехал за рубеж на турнир
Футбол
 
14:47 22.12.2025 (обновлено: 14:59 22.12.2025)
Младший состав донецкого "Шахтера" впервые выехал за рубеж на турнир
Младший состав донецкого "Шахтера" впервые выехал за рубеж на турнир

Младший состав донецкого "Шахтера" впервые выехал за рубеж на турнир в Сербию

Эмблема футбольного клуба "Шахтер" на стадионе "Донбасс Арена" в Донецке
Эмблема футбольного клуба Шахтер на стадионе Донбасс Арена в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Игорь Маслов
БЕЛГРАД, 22 дек – РИА Новости. Участие младшего состава возрожденного футбольного клуба "Шахтер" в Международном кубке Дружбы по мини-футболу в Сербии стало первым выездом команды на соревнования за рубеж, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности министра молодежной политики ДНР Денис Шимановский.
Юношеский кубок Дружбы стартовал утром в понедельник в спортивном центре "Ковилово" в пригороде столицы Сербии, он проходит 22-23 декабря. Турнир проводится в четвертый раз с 2023 года, вышел на уровень международного спортивного события с участием восьми команд: из Сербии, РС, Австрии, РФ представляет "Шахтер" из Донецка.
«
"Возрожденная на основании исторических символов команда "Шахтер" сегодня здесь представляет РФ и Донецкий регион на международном турнире. Это ее второй состав, младшие ребята до 18-ти лет, их первый выезд за пределы РФ. К сожалению, из-за разного отношения других стран сейчас сложно выезжать за рубеж. Иногда даже там, где нормальные политические отношения, опасаются принимать команду из ДНР. Возможно, это станет первым прорывом, который поможет в дальнейшем прервать это "эмбарго" на участие донецких команд в соревнованиях в Европе и Азии", - сказал Шимановский.
Собеседник агентства подчеркнул, что многие из донецких участников турнира в Сербии на родине прошли школу олимпийского резерва, академию футбола "Шахтера" и будут играть в его основном составе.
«
"Для нас с 2014 года нет никаких ограничений в плане подготовки ребят. Мы не останавливались ни в 2014 году, ни в 2022-м, шла подготовка, спортсмены тренировались, потому что Донбасс всегда был спортивным регионом, у нас спортивные звезды в разных видах. Ребятам нужна поддержка, а спорт помогает, подталкивает, он стал для них сегодня смыслом жизни, большинство ребят занимаются в училище олимпийского резерва или в институте физкультуры и спорта, в команде ребята из Донецка, Макеевки и Шахтерска", - рассказал Шимановский.
Организатором турнира стал благотворительный фонд "Первоверховных апостолов Петра и Павла", соорганизатором – Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи "Росмолодёжь" и МИД РФ. Играют команды по правилам Футбольного союза Сербии.
