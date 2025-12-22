Рейтинг@Mail.ru
"Говно возили": Разин остался недоволен игрой "Металлурга"
Хоккей
 
21:11 22.12.2025
"Говно возили": Разин остался недоволен игрой "Металлурга"
Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Андрей Разин остался недоволен игрой своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
Хоккей, Андрей Разин, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Металлург (Магнитогорск)
"Говно возили": Разин остался недоволен игрой "Металлурга"

Разин в грубой форме выразил недовольство игрой "Металлурга" в матче КХЛ

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Андрей Разин остался недоволен игрой своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижнекамского "Нефтехимика".
В понедельник "Металлург" на своем льду в серии буллитов обыграл "Нефтехимик" со счетом 4:3.
"Я понимаю, что у нас 68 игр, нельзя на все игры настроиться. Получайте удовольствие от хоккея, нельзя так выходить и говно возить, как мы практически всю игру возили", - приводит слова Разина из раздевалки Telegram-канал "Металлурга".
"Металлург" (59 очков) выиграл третий матч подряд и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче чемпионата "Металлург" 26 декабря на выезде сыграет против омского "Авангарда".
Вратарь "Адмирала" Хуска получил травму
Вчера, 20:20
