https://ria.ru/20251222/razin-2063960505.html
"Говно возили": Разин остался недоволен игрой "Металлурга"
"Говно возили": Разин остался недоволен игрой "Металлурга" - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
"Говно возили": Разин остался недоволен игрой "Металлурга"
Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Андрей Разин остался недоволен игрой своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 22.12.2025
2025-12-22T21:11:00+03:00
2025-12-22T21:11:00+03:00
2025-12-22T21:15:00+03:00
хоккей
андрей разин
континентальная хоккейная лига (кхл)
металлург (магнитогорск)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989738526_0:132:2875:1749_1920x0_80_0_0_e19fcf91f76c8e9e80e24e45b12a63e4.jpg
https://ria.ru/20251222/vratar-2063956033.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989738526_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_a64b8cf44a1bef1c010f7b7b2115c5ee.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей разин, континентальная хоккейная лига (кхл), металлург (магнитогорск)
Хоккей, Андрей Разин, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Металлург (Магнитогорск)
"Говно возили": Разин остался недоволен игрой "Металлурга"
Разин в грубой форме выразил недовольство игрой "Металлурга" в матче КХЛ