IBA оставила без изменений итоги поединка между Шумковым и Халоковым

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международная ассоциация бокса (IBA) оставила без изменений результат финального поединка чемпионата мира между россиянином Всеволодом Шумковым и представителем Узбекистана Абдумаликом Халоковым, сообщает пресс-служба организации.
Шумков 13 декабря завоевал золото мирового первенства, победив в финале в весовой категории до 60 кг олимпийского чемпиона 2024 года Халокова. Позднее тренер узбекистанской сборной Рахматжон Рузиохунов заявил, что в третьем раунде боя россиянин укусил Халокова за ухо. По информации daryo.uz, Федерация бокса Узбекистана намеревалась подать апелляцию на итог поединка. Как заявил на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Александр Беспутин, IBA введет санкции в отношении Шумкова и ФБР.
В ходе разбирательств в IBA пришли к выводу, что действие Шумкова, который во время ближнего клинча коснулся уха Халокова, выглядело случайным и не оказало какого-либо заметного влияния на ход боя. Находившийся рядом рефери имел полный обзор происходящего и определил, что ситуация не требует вмешательства. Последующий видеопросмотр также подтвердил, что бой был немедленно и корректно продолжен: Халоков без ограничений продолжил поединок, не проявляя признаков ущерба и не выражая протеста.
«
"Хотя подобный контакт не допускается правилами IBA, официальные лица обязаны оценивать каждый эпизод в режиме реального времени и в полном контексте, включая степень серьезности, намерение и влияние на бой. В данном случае судейская бригада дала свою оценку, которая была окончательно подтверждена техническим делегатом чемпионата мира, при этом апелляция со стороны делегации Узбекистана до завершения турнира подана не была. Следовательно, отсутствуют регламентные основания для изменения официального результата или корректировки распределения медалей", — говорится в заявлении.
Отмечается, что в целях обеспечения полной прозрачности и соблюдения стандартов вида спорта данный вопрос будет рассмотрен Независимым подразделением по обеспечению честности в боксе (BIIU), которое также может рассмотреть вопрос о наложении штрафа, если придет к выводу, что поведение являлось нарушением правил.
