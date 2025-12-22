Рейтинг@Mail.ru
IBA оставила без изменений итоги поединка между Шумковым и Халоковым - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
15:13 22.12.2025 (обновлено: 16:24 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/poedinok-2063859572.html
IBA оставила без изменений итоги поединка между Шумковым и Халоковым
IBA оставила без изменений итоги поединка между Шумковым и Халоковым - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
IBA оставила без изменений итоги поединка между Шумковым и Халоковым
Международная ассоциация бокса (IBA) оставила без изменений результат финального поединка чемпионата мира между россиянином Всеволодом Шумковым и представителем РИА Новости Спорт, 22.12.2025
2025-12-22T15:13:00+03:00
2025-12-22T16:24:00+03:00
единоборства
спорт
александр беспутин
iba
бокс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916256389_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_89e329b6f76f323054e632c66f4c9dd4.jpg
https://ria.ru/20251221/operatsiya-2063618243.html
https://ria.ru/20251220/ufc--2063476011.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916256389_65:0:965:675_1920x0_80_0_0_382b33a6dce6dcca9bfcb2377daaaf7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр беспутин, iba, бокс
Единоборства, Спорт, Александр Беспутин, IBA, Бокс
IBA оставила без изменений итоги поединка между Шумковым и Халоковым

IBA оставила без изменений результат поединка ЧМ между Шумковым и Халоковым

© РИА Новости / Алексей ФилипповВсеволод Шумков
Всеволод Шумков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Всеволод Шумков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международная ассоциация бокса (IBA) оставила без изменений результат финального поединка чемпионата мира между россиянином Всеволодом Шумковым и представителем Узбекистана Абдумаликом Халоковым, сообщает пресс-служба организации.
Шумков 13 декабря завоевал золото мирового первенства, победив в финале в весовой категории до 60 кг олимпийского чемпиона 2024 года Халокова. Позднее тренер узбекистанской сборной Рахматжон Рузиохунов заявил, что в третьем раунде боя россиянин укусил Халокова за ухо. По информации daryo.uz, Федерация бокса Узбекистана намеревалась подать апелляцию на итог поединка. Как заявил на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Александр Беспутин, IBA введет санкции в отношении Шумкова и ФБР.
Джейк Пол и Энтони Джошуа - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Блогер Джейк Пол перенес операцию на челюсти после поединка с Джошуа
21 декабря, 11:00
В ходе разбирательств в IBA пришли к выводу, что действие Шумкова, который во время ближнего клинча коснулся уха Халокова, выглядело случайным и не оказало какого-либо заметного влияния на ход боя. Находившийся рядом рефери имел полный обзор происходящего и определил, что ситуация не требует вмешательства. Последующий видеопросмотр также подтвердил, что бой был немедленно и корректно продолжен: Халоков без ограничений продолжил поединок, не проявляя признаков ущерба и не выражая протеста.
«
"Хотя подобный контакт не допускается правилами IBA, официальные лица обязаны оценивать каждый эпизод в режиме реального времени и в полном контексте, включая степень серьезности, намерение и влияние на бой. В данном случае судейская бригада дала свою оценку, которая была окончательно подтверждена техническим делегатом чемпионата мира, при этом апелляция со стороны делегации Узбекистана до завершения турнира подана не была. Следовательно, отсутствуют регламентные основания для изменения официального результата или корректировки распределения медалей", — говорится в заявлении.
Отмечается, что в целях обеспечения полной прозрачности и соблюдения стандартов вида спорта данный вопрос будет рассмотрен Независимым подразделением по обеспечению честности в боксе (BIIU), которое также может рассмотреть вопрос о наложении штрафа, если придет к выводу, что поведение являлось нарушением правил.
Андерсон Силва и Тайрон Вудли - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Легенда UFC отправил в нокаут бывшего чемпиона в боксерском поединке
20 декабря, 09:25
 
ЕдиноборстваСпортАлександр БеспутинIBAБокс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Нефтехимик
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Алверка
    Порту
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Болонья
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Эспаньол
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Ноттингем Форрест
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Фамаликан
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала