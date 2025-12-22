IBA оставила без изменений итоги поединка между Шумковым и Халоковым

«

"Хотя подобный контакт не допускается правилами IBA, официальные лица обязаны оценивать каждый эпизод в режиме реального времени и в полном контексте, включая степень серьезности, намерение и влияние на бой. В данном случае судейская бригада дала свою оценку, которая была окончательно подтверждена техническим делегатом чемпионата мира, при этом апелляция со стороны делегации Узбекистана до завершения турнира подана не была. Следовательно, отсутствуют регламентные основания для изменения официального результата или корректировки распределения медалей", — говорится в заявлении.