https://ria.ru/20251222/plavanie-2063909786.html
Тренер сборной назвал пловца Рылова "нужной звездочкой"
Тренер сборной назвал пловца Рылова "нужной звездочкой" - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Тренер сборной назвал пловца Рылова "нужной звездочкой"
Тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин заявил РИА Новости, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов продолжает совмещать спортивную карьеру с... РИА Новости Спорт, 22.12.2025
2025-12-22T17:41:00+03:00
2025-12-22T17:41:00+03:00
2025-12-22T17:41:00+03:00
спорт
россия
сингапур (город)
токио
плавание
евгений рылов
дмитрий шишин
сборная россии по плаванию
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784895331_127:0:2690:1442_1920x0_80_0_0_8b5c3cc2b34af11a33e0b2325eb9d7c7.jpg
https://ria.ru/20250728/rol-2032000524.html
россия
сингапур (город)
токио
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784895331_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_82387104c7a1d28cee846e34246a6685.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, сингапур (город), токио, плавание, евгений рылов, дмитрий шишин, сборная россии по плаванию
Спорт, Россия, Сингапур (город), Токио, Плавание, Евгений Рылов, Дмитрий Шишин, Сборная России по плаванию
Тренер сборной назвал пловца Рылова "нужной звездочкой"
Тренер Шишин: Рылов совмещает спорт и работу в ФВВСР, и у него это получается