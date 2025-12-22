Рейтинг@Mail.ru
17:41 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/plavanie-2063909786.html
2025-12-22T17:41:00+03:00
2025-12-22T17:41:00+03:00
спорт
россия
сингапур (город)
токио
плавание
евгений рылов
дмитрий шишин
сборная россии по плаванию
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784895331_127:0:2690:1442_1920x0_80_0_0_8b5c3cc2b34af11a33e0b2325eb9d7c7.jpg
https://ria.ru/20250728/rol-2032000524.html
россия
сингапур (город)
токио
спорт, россия, сингапур (город), токио, плавание, евгений рылов, дмитрий шишин, сборная россии по плаванию
Спорт, Россия, Сингапур (город), Токио, Плавание, Евгений Рылов, Дмитрий Шишин, Сборная России по плаванию
Тренер сборной назвал пловца Рылова "нужной звездочкой"

Тренер Шишин: Рылов совмещает спорт и работу в ФВВСР, и у него это получается

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЕвгений Рылов
Евгений Рылов - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Евгений Рылов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин заявил РИА Новости, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов продолжает совмещать спортивную карьеру с работой в Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) и у него это хорошо получается.
Ранее Рылов не смог отобраться на чемпионат мира в Сингапуре и пропустил несколько стартов в России.
«
"Я думаю, что касается Жени, вопрос прежде всего к нему самому. Он совмещает у нас спорт с работой в федерации. И там, и там он очень нужная звездочка для нас. Куда он выберет путь, какую дорогу выберет - мы везде его поддержим. Он звезда как в спорте, так и отлично себя проявляет в федерации", - сказал Шишин.
Рылову 29 лет. На Олимпиаде в Токио он выиграл две золотые и одну серебряную медаль, став первым российским спортсменом в XXI веке, который завоевал золото Игр в плавании в бассейне. Также в его активе бронза Игр-2016, две золотые медали чемпионатов мира и три награды высшего достоинства с мирового первенства на короткой воде.
Кирилл Пригода - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Главный тренер сборной по плаванию выступил после дисквалификации Пригоды
28 июля, 17:56
 
СпортРоссияСингапур (город)ТокиоПлаваниеЕвгений РыловДмитрий ШишинСборная России по плаванию
 
