Тренер сборной назвал пловца Рылова "нужной звездочкой"

"Я думаю, что касается Жени, вопрос прежде всего к нему самому. Он совмещает у нас спорт с работой в федерации. И там, и там он очень нужная звездочка для нас. Куда он выберет путь, какую дорогу выберет - мы везде его поддержим. Он звезда как в спорте, так и отлично себя проявляет в федерации", - сказал Шишин.