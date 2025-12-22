Рейтинг@Mail.ru
Роднина считает, что у Петросян есть психологические проблемы - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Фигурное катание
 
13:57 22.12.2025
Роднина считает, что у Петросян есть психологические проблемы
Роднина считает, что у Петросян есть психологические проблемы - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Роднина считает, что у Петросян есть психологические проблемы
Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина оценила выступления Аделии Петросян и Петра Гуменника на чемпионате России по фигурному катанию. РИА Новости Спорт, 22.12.2025
2025-12-22T13:57:00+03:00
2025-12-22T13:57:00+03:00
фигурное катание
пётр гуменник
аделия петросян
ирина роднина
зимние олимпийские игры 2026
https://ria.ru/20251222/rodnina-2063773177.html
пётр гуменник, аделия петросян, ирина роднина, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Пётр Гуменник, Аделия Петросян, Ирина Роднина, Зимние Олимпийские игры 2026
Роднина считает, что у Петросян есть психологические проблемы

Роднина указала на психологические проблемы Петросян перед Олимпиадой

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина оценила выступления Аделии Петросян и Петра Гуменника на чемпионате России по фигурному катанию.
Петросян и Гуменник выиграли золотые медали на чемпионате России, прошедшем в Санкт-Петербурге.
Роднина призналась, что опасалась за спортсменов перед турниром, так как Гуменник и Петросян вынуждены были выйти на пик формы еще в сентябре для выступления на олимпийском квалификационном турнире.
«
"У Петра были недочеты, но видно, что все контролируется. Физически его хватает на обе программы. Показалось, что у Аделии проблемы, наоборот, скорее, психологические", — приводит ее слова Sport24.
Олимпийская чемпионка добавила, что для успешного выступления на Олимпиаде Петросян стоит сохранить себя в текущем функциональном состоянии и исправить недочеты в программах.
Ранее международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов к олимпийскому квалификационному турниру в Пекине в нейтральном статусе. От России путевки на Игры-2026 в Италии добыли Петросян и Петр Гуменник.
Ирина Роднина в 2010 году - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Роднина объяснила, в чем Бойкова и Козловский сильнее Мишиной и Галлямова
Вчера, 10:41
 
Фигурное катаниеПётр ГуменникАделия ПетросянИрина РоднинаЗимние Олимпийские игры 2026
 
