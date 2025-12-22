Роднина считает, что у Петросян есть психологические проблемы

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина оценила выступления Аделии Петросян и Петра Гуменника на чемпионате России по фигурному катанию.
Роднина призналась, что опасалась за спортсменов перед турниром, так как Гуменник и Петросян вынуждены были выйти на пик формы еще в сентябре для выступления на олимпийском квалификационном турнире.
«
"У Петра были недочеты, но видно, что все контролируется. Физически его хватает на обе программы. Показалось, что у Аделии проблемы, наоборот, скорее, психологические", — приводит ее слова Sport24.
Олимпийская чемпионка добавила, что для успешного выступления на Олимпиаде Петросян стоит сохранить себя в текущем функциональном состоянии и исправить недочеты в программах.
Ранее международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов к олимпийскому квалификационному турниру в Пекине в нейтральном статусе. От России путевки на Игры-2026 в Италии добыли Петросян и Петр Гуменник.