23:00 22.12.2025 (обновлено: 14:19 23.12.2025)
Вузы представили стратегии по трансформации высшего образования в спорте
Вузы представили стратегии по трансформации высшего образования в спорте
спорт, михаил дегтярев
Спорт, Михаил Дегтярев

Вузы представили стратегии по трансформации высшего образования в спорте

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Руководители государственных спортивных вузов в здании министерства спорта РФ представили стратегии по трансформации высшего образования в сфере спорта до 2035 года, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
В понедельник на площадке ведомства прошла очная защита заявок, поданных на конкурс на финансовое обеспечение программ развития вузов, подведомственных Минспорту России, за счет субсидий из федерального бюджета.
«
"Ведомство ежегодно проводит конкурс на финансовую поддержку программ развития вузов за счет федеральных субсидий. Мероприятие направлено на решение национальных целей развития, обозначенных президентом России Владимиром Путиным. При оценке программ учитываются ее амбициозность, качество управленческих и инфраструктурных решений, эффективность расходов и способность вузов привлекать внебюджетные средства. Размер субсидии определяется для каждого вуза индивидуально в зависимости от потребности конкретной программы, но в дальнейшем объем выделенных средств может быть скорректирован на основе отчетности. Это создает прямую связь между качеством работы и объемом государственной поддержки", - заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
14 ректоров из государственных спортивных вузов России предложили совету свои стратегии по трансформации высшего образования в сфере спорта на период с 2026 по 2035 год. Идеи и предложения были основаны, исходя из решения текущих запросов и анализа отрасли.
Ректоры в своих выступлениях отмечали важность системной плодотворной работы в рамках цифровизации отрасли. Еще одним важным направлением в развитии спортивного образования были названы разработка и внедрение технологий мониторинга здоровья, функционального состояния населения, в том числе участников СВО. Для этих целей планируется создание специализированных программ, носимых устройств и мобильных приложений.
Дегтярев назвал сумму вклада России в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом
Вчера, 13:19
 
