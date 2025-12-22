Вузы представили стратегии по трансформации высшего образования в спорте

«

"Ведомство ежегодно проводит конкурс на финансовую поддержку программ развития вузов за счет федеральных субсидий. Мероприятие направлено на решение национальных целей развития, обозначенных президентом России Владимиром Путиным. При оценке программ учитываются ее амбициозность, качество управленческих и инфраструктурных решений, эффективность расходов и способность вузов привлекать внебюджетные средства. Размер субсидии определяется для каждого вуза индивидуально в зависимости от потребности конкретной программы, но в дальнейшем объем выделенных средств может быть скорректирован на основе отчетности. Это создает прямую связь между качеством работы и объемом государственной поддержки", - заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.