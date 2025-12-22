https://ria.ru/20251222/minamino-2063956674.html
Одноклубник Головина порвал "кресты"
Одноклубник Головина порвал "кресты"
Японский футболист "Монако" Такуми Минамино получил разрыв передней крестообразной связки левого колена, сообщается на странице монегасков в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Одноклубник Головина порвал "кресты"
