Одноклубник Головина порвал "кресты" - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:26 22.12.2025 (обновлено: 20:36 22.12.2025)
Одноклубник Головина порвал "кресты"
Одноклубник Головина порвал "кресты" - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Одноклубник Головина порвал "кресты"
Японский футболист "Монако" Такуми Минамино получил разрыв передней крестообразной связки левого колена, сообщается на странице монегасков в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Одноклубник Головина порвал "кресты"

Футболист "Монако" Минамино получил разрыв крестообразной связки колена

© пресс-служба клуба "Монако"Нападающий "Монако" Такуми Минамино
Нападающий Монако Такуми Минамино - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© пресс-служба клуба "Монако"
Нападающий "Монако" Такуми Минамино. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Японский футболист "Монако" Такуми Минамино получил разрыв передней крестообразной связки левого колена, сообщается на странице монегасков в соцсети Х.
Нападающий получил повреждение в матче 1/32 финала Кубка Франции против "Осера" (2:1), который прошел в воскресенье. Японец вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 36-й минуте.
Минамино 30 лет. В текущем сезоне он забил четыре мяча в 21 матче за "Монако", за который также выступает российский полузащитник Александр Головин.
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
"Монако" с Головиным вышел в 1/16 финала Кубка Франции по футболу
