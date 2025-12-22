Рейтинг@Mail.ru
Макдэвида признали первой звездой недели в НХЛ - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:20 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/makdevid-2063965964.html
Макдэвида признали первой звездой недели в НХЛ
Макдэвида признали первой звездой недели в НХЛ - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Макдэвида признали первой звездой недели в НХЛ
Канадский нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 22.12.2025
2025-12-22T22:20:00+03:00
2025-12-22T22:20:00+03:00
хоккей
коннор макдэвид
зак веренски
эдмонтон ойлерз
питтсбург пингвинз
оттава сенаторз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823579036_0:15:813:472_1920x0_80_0_0_dfc1256d6a2df1e10b1ebd3869567c3c.jpg
https://ria.ru/20251201/khokkey-2059042180.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823579036_9:0:732:542_1920x0_80_0_0_f813d0db98eb90d953ca6c0f98f3c739.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
коннор макдэвид, зак веренски, эдмонтон ойлерз, питтсбург пингвинз, оттава сенаторз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Коннор Макдэвид, Зак Веренски, Эдмонтон Ойлерз, Питтсбург Пингвинз, Оттава Сенаторз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Макдэвида признали первой звездой недели в НХЛ

Игрок "Эдмонтона" Макдэвид второй раз подряд признан первой звездой недели в НХЛ

© Фото : nhl.com/oilersХоккеист "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид
Хоккеист Эдмонтон Ойлерз Коннор Макдэвид - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : nhl.com/oilers
Хоккеист "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Канадский нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
Макдэвид набрал 10 очков (5 голов + 5 передач) в четырех матчах. Он отметился забитым голом в каждой встрече, а также оформил дубль и отдал две результативные передачи в матче против "Питтсбург Пингвинз" (6:4). С 62 (23+39) очками канадец лидирует в списке бомбардиров регулярного чемпионата. На прошлой неделе Макдэвид также был признан первой звездой.
Второй звездой стал шведский вратарь "Оттавы Сенаторз" Линус Улльмарк, который одержал три победы в трех матчах недели, оформил один шатаут и отразил 94,3% бросков по воротам.
Третьей звездой недели признан американский защитник "Коламбус Блю Джекетс" Зак Веренски, набравший 7 (5+2) очков в трех матчах недели.
Уайатт Джонстон - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Названа первая звезда недели в НХЛ
1 декабря, 21:21
 
ХоккейКоннор МакдэвидЗак ВеренскиЭдмонтон ОйлерзПиттсбург ПингвинзОттава СенаторзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Нефтехимик
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Алверка
    Порту
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Болонья
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Эспаньол
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Ноттингем Форрест
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Фамаликан
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала