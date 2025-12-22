https://ria.ru/20251222/makdevid-2063965964.html
Макдэвида признали первой звездой недели в НХЛ
Канадский нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 22.12.2025
хоккей
коннор макдэвид
зак веренски
эдмонтон ойлерз
питтсбург пингвинз
оттава сенаторз
национальная хоккейная лига (нхл)
