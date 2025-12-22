Рейтинг@Mail.ru
Кросби стал лучшим бомбардиром в истории "Питтсбурга"
Хоккей
 
08:09 22.12.2025
Кросби стал лучшим бомбардиром в истории "Питтсбурга"
Кросби стал лучшим бомбардиром в истории "Питтсбурга"
Кросби стал лучшим бомбардиром в истории "Питтсбурга"
Капитан "Питтсбург Пингвинз" канадский нападающий Сидни Кросби установил рекорд клуба по количеству набранных очков в матчах регулярных чемпионатов Национальной РИА Новости Спорт, 22.12.2025
хоккей
сидни кросби
марио лемье
спорт
питтсбург пингвинз
монреаль канадиенс
национальная хоккейная лига (нхл)
/20251221/khokkey-2063703078.html
сидни кросби, марио лемье, спорт, питтсбург пингвинз, монреаль канадиенс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Сидни Кросби, Марио Лемье, Спорт, Питтсбург Пингвинз, Монреаль Канадиенс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Кросби стал лучшим бомбардиром в истории "Питтсбурга"

Кросби обошел Лемье и стал лучшим бомбардиром в истории "Питтсбурга"

© официальный сайт НХЛКанадский хоккеист Сидни Кросби в матче НХЛ за "Питтсбург Пингвинз"
Канадский хоккеист Сидни Кросби в матче НХЛ за Питтсбург Пингвинз - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© официальный сайт НХЛ
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Капитан "Питтсбург Пингвинз" канадский нападающий Сидни Кросби установил рекорд клуба по количеству набранных очков в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В домашней игре против "Монреаль Канадиенс", которая прошла в ночь на понедельник и завершилась победой "Питтсбурга" в серии буллитов (4:3), Кросби стал автором гола и голевой передачи.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
22 декабря 2025 • начало в 03:00
Закончен (Б)
Питтсбург
4 : 31:0
Монреаль
07:58 • Сидней Кросби
(Эрик Карлссон, Рикард Ракелл)
12:40 • Рикард Ракелл
(Брайан Раст, Сидней Кросби)
31:51 • Ноэль Аччиари
(Кристфер Летанг, Артурс Силовс)
65:01 • Кевин Хейз (П)
65:01 • Рикард Ракелл (П)
07:31 • Оливер Капанен
(Юрай Слафковский, Иван Демидов)
23:54 • Иван Демидов
(Юрай Слафковский, Оливер Капанен)
44:04 • Ноа Добсон
(Сэмуэль Блэйз, Майк Мэтесон)
65:01 • Коул Кофилд (П)
Всего в активе Кросби теперь 1724 очка (645 голов + 1079 передач), набранных за 1387 игр. Он обошел ранее возглавлявшего список бомбардиров клуба соотечественника Марио Лемье, на счету которого 1723 (690 + 1033) результативных действия в 915 матчах. Экс-форвард выступал за "Питтсбург" на протяжении всей карьеры - с 1984 по 1997 год, а также с 2000 по 2006 год, пропустив три года из-за проблем со здоровьем.
Кросби 38 лет. Он был выбран "Питтсбургом" на драфте НХЛ 2005 года под первым номером и выступает за клуб с того же времени. Вместе с командой нападающий выиграл три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Также Кросби является самым молодым капитаном, выигрывавшим данный трофей: ему удалось завоевать титул в возрасте 21 года, 10 месяцев и 5 дней.
Хоккей
 
