Кросби стал лучшим бомбардиром в истории "Питтсбурга"

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Капитан "Питтсбург Пингвинз" канадский нападающий Сидни Кросби установил рекорд клуба по количеству набранных очков в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В домашней игре против "Монреаль Канадиенс", которая прошла в ночь на понедельник и завершилась победой "Питтсбурга" в серии буллитов (4:3), Кросби стал автором гола и голевой передачи.

Всего в активе Кросби теперь 1724 очка (645 голов + 1079 передач), набранных за 1387 игр. Он обошел ранее возглавлявшего список бомбардиров клуба соотечественника Марио Лемье, на счету которого 1723 (690 + 1033) результативных действия в 915 матчах. Экс-форвард выступал за "Питтсбург" на протяжении всей карьеры - с 1984 по 1997 год, а также с 2000 по 2006 год, пропустив три года из-за проблем со здоровьем.