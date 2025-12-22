Норвежский журналист рассказал, как Коростелева и Непряеву приняли на КМ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, первыми выступившие на Кубке мира после допуска, являются хорошими послами нового поколения российских спортсменов.
В декабре Непряева и Коростелев выступили на этапе Кубка мира в Давосе. Они стали первыми российскими лыжниками, которых допустили до международных турниров. До этого россияне были отстранены от турниров с 2022 года.
«
"Мне кажется, Коростелев произвел в Давосе очень позитивное впечатление. Он был вежливым, дружелюбным и открытым в общении со всеми. Кроме того, благодаря хорошему знанию английского языка он снял языковой барьер, который часто создает дистанцию или приводит к недопониманию. Хоть он и не говорил о конфликте (на Украине), он выглядел очень искренним и откровенным, и первые впечатления после возвращения получились для всех позитивными и конструктивными. Все решает коммуникация - и Коростелев это понял", - сказал Сальтведт.
"Но мне понравился атакующий стиль Коростелева, который и сформировал позитивное первое впечатление после возвращения. Безусловно, это хорошие послы новой России — и хочется надеяться, что она скоро придет к миру, чтобы все могли в полной мере радоваться возвращению к международным соревнованиям", - отметил Сальтведт.
По его словам, результаты оказались не совсем такими, на какие лыжники, возможно, рассчитывали. "Тем не менее делать какие-то выводы пока рано. Высота, возможно, сказалась на Коростелеве на дистанции 10 км. Начало у него было очень многообещающим, а дальше - слишком серьезное испытание. Им обоим, вероятно, нужны были эти старты, чтобы снова адаптироваться к уровню соревнований Кубка мира. Изоляция, возможно, обошлась дороже, чем мы ожидали, с точки зрения уровня", - добавил Сальтведт.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус.