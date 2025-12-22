Рейтинг@Mail.ru
Названы лучшие игроки недели в КХЛ
Хоккей
 
22.12.2025
Названы лучшие игроки недели в КХЛ
Названы лучшие игроки недели в КХЛ
Вратарь омского "Авангарда" Никита Серебряков, защитник казанского "Ак Барса" Никита Лямкин и нападающий новосибирской "Сибири" Антон Косолапов признаны лучшими РИА Новости Спорт, 22.12.2025
спорт, авангард, ак барс, никита лямкин, никита серебряков, сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Авангард, Ак Барс, Никита Лямкин, Никита Серебряков, Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Названы лучшие игроки недели в КХЛ

Серебряков, Лямкин и Косолапов стали лучшими игроками недели в КХЛ

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вратарь омского "Авангарда" Никита Серебряков, защитник казанского "Ак Барса" Никита Лямкин и нападающий новосибирской "Сибири" Антон Косолапов признаны лучшими игроками 14-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Серебряков признан лучшим вратарем в шестой раз в карьере. В течение недели он вместе с "Авангардом" одержал две победы в трех матчах, а его коэффициент надежности составил 1,02. 30-летний россиянин отразил 96,51% из 86 бросков и сыграл на ноль в матчах против нижнекамского "Нефтехимика" (3:0) и ярославского "Локомотива" (3:0).
На счету 29-летнего Лямкина 4 передачи в трех матчах. Также он заблокировал семь бросков и совершил два отбора шайбы. Россиянин признан лучшим защитником недели в третий раз в карьере.
Косолапов признан лучшим нападающим впервые в карьере. 23-летний форвард набрал 6 очков (4 гола + 2 передачи) в трех играх. В матче против хабаровского "Амура" (4:2) он забросил победную шайбу. Также игрок записал в свой актив три силовых приема, два заблокированных броска и один перехват.
Лучшим новичком впервые в карьере признан 19-летний нападающий магнитогорского "Металлурга" Игорь Нечаев, набравший 2 очка (1+1) в двух матчах. Также на его счету два отбора и один заблокированный бросок.
Хоккей Авангард Ак Барс Никита Лямкин Никита Серебряков Сибирь КХЛ 2025-2026
 
