Названы лучшие игроки недели в КХЛ

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вратарь омского "Авангарда" Никита Серебряков, защитник казанского "Ак Барса" Никита Лямкин и нападающий новосибирской "Сибири" Антон Косолапов признаны лучшими игроками 14-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Серебряков признан лучшим вратарем в шестой раз в карьере. В течение недели он вместе с "Авангардом" одержал две победы в трех матчах, а его коэффициент надежности составил 1,02. 30-летний россиянин отразил 96,51% из 86 бросков и сыграл на ноль в матчах против нижнекамского "Нефтехимика" (3:0) и ярославского "Локомотива" (3:0).
На счету 29-летнего Лямкина 4 передачи в трех матчах. Также он заблокировал семь бросков и совершил два отбора шайбы. Россиянин признан лучшим защитником недели в третий раз в карьере.
Косолапов признан лучшим нападающим впервые в карьере. 23-летний форвард набрал 6 очков (4 гола + 2 передачи) в трех играх. В матче против хабаровского "Амура" (4:2) он забросил победную шайбу. Также игрок записал в свой актив три силовых приема, два заблокированных броска и один перехват.
Лучшим новичком впервые в карьере признан 19-летний нападающий магнитогорского "Металлурга" Игорь Нечаев, набравший 2 очка (1+1) в двух матчах. Также на его счету два отбора и один заблокированный бросок.