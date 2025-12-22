Фейерверк попал в лицо футзалисту команды российской Суперлиги

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Искры от холодного фейерверка попали в лицо игроку клуба российской Суперлиги "Ухта" Дмитрию Хусаинову во время матча группового этапа Кубка лиги по футзалу.

Матч "Ухта" - "Новая генерация" проходил в Кемерове. После забитого гола Хусаинов оказался за воротами с опущенной головой, в этот момент ему в лицо сработала пиротехника.

"Организаторы Кубка лиги приносят свои извинения за несвоевременный запуск холодного фейерверка во время взятия ворот "Ухты", что могло причинить вред здоровью Дмитрия Хусаинова. Суперлига в лице исполнительного директора Ивана Шабанова принесла "Ухте" свои личные извинения, которые были приняты", - говорится в Telegram-канале Суперлиги.