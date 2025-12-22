Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
18:06 22.12.2025 (обновлено: 22:03 22.12.2025)
Фейерверк попал в лицо футзалисту команды российской Суперлиги
Фейерверк попал в лицо футзалисту команды российской Суперлиги
Искры от холодного фейерверка попали в лицо игроку клуба российской Суперлиги "Ухта" Дмитрию Хусаинову во время матча группового этапа Кубка лиги по футзалу. РИА Новости Спорт, 22.12.2025
футзал, ухта, новая генерация
Футбол, Футзал, Ухта, Новая генерация
Мини-футбол
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Искры от холодного фейерверка попали в лицо игроку клуба российской Суперлиги "Ухта" Дмитрию Хусаинову во время матча группового этапа Кубка лиги по футзалу.
Матч "Ухта" - "Новая генерация" проходил в Кемерове. После забитого гола Хусаинов оказался за воротами с опущенной головой, в этот момент ему в лицо сработала пиротехника.
"Организаторы Кубка лиги приносят свои извинения за несвоевременный запуск холодного фейерверка во время взятия ворот "Ухты", что могло причинить вред здоровью Дмитрия Хусаинова. Суперлига в лице исполнительного директора Ивана Шабанова принесла "Ухте" свои личные извинения, которые были приняты", - говорится в Telegram-канале Суперлиги.
После инцидента Хусаинов смог продолжить матч. "Ухта" обыграла "Новую генерацию" со счетом 6:5.
Станкович вернулся на пост главного тренера "Црвены Звезды"
Футбол Футзал Ухта Новая генерация
 
