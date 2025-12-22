https://ria.ru/20251222/futzal-2063918274.html
Фейерверк попал в лицо футзалисту команды российской Суперлиги
Искры от холодного фейерверка попали в лицо игроку клуба российской Суперлиги "Ухта" Дмитрию Хусаинову во время матча группового этапа Кубка лиги по футзалу. РИА Новости Спорт, 22.12.2025
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Искры от холодного фейерверка попали в лицо игроку клуба российской Суперлиги "Ухта" Дмитрию Хусаинову во время матча группового этапа Кубка лиги по футзалу.
Матч "Ухта" - "Новая генерация" проходил в Кемерове. После забитого гола Хусаинов оказался за воротами с опущенной головой, в этот момент ему в лицо сработала пиротехника.
"Организаторы Кубка лиги приносят свои извинения за несвоевременный запуск холодного фейерверка во время взятия ворот "Ухты", что могло причинить вред здоровью Дмитрия Хусаинова. Суперлига в лице исполнительного директора Ивана Шабанова принесла "Ухте" свои личные извинения, которые были приняты", - говорится в Telegram-канале Суперлиги.
После инцидента Хусаинов смог продолжить матч. "Ухта" обыграла "Новую генерацию" со счетом 6:5.