https://ria.ru/20251222/fis-2063959195.html
Два российских прыгуна на лыжах с трамплина получили нейтральный статус
Два российских прыгуна на лыжах с трамплина получили нейтральный статус - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Два российских прыгуна на лыжах с трамплина получили нейтральный статус
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус российским прыгунам на лыжах с трамплина Михаилу Назарову и Данилу... РИА Новости Спорт, 22.12.2025
2025-12-22T20:51:00+03:00
2025-12-22T20:51:00+03:00
2025-12-22T20:51:00+03:00
спорт
прыжки на лыжах с трамплина
данил садреев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772301636_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_8a7d443e44d54f46f2fd0366187a6b63.jpg
https://ria.ru/20251222/korostelev-2063810708.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772301636_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1f048de1c462ce73ec36d3d4d1a2254.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, прыжки на лыжах с трамплина, данил садреев
Спорт, Прыжки на лыжах с трамплина, Данил Садреев
Два российских прыгуна на лыжах с трамплина получили нейтральный статус
FIS предоставила нейтральный статус еще двум российским спортсменам