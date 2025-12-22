Рейтинг@Mail.ru
Два российских прыгуна на лыжах с трамплина получили нейтральный статус
22.12.2025
https://ria.ru/20251222/fis-2063959195.html
Два российских прыгуна на лыжах с трамплина получили нейтральный статус
спорт, прыжки на лыжах с трамплина, данил садреев
Спорт, Прыжки на лыжах с трамплина, Данил Садреев
Два российских прыгуна на лыжах с трамплина получили нейтральный статус

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус российским прыгунам на лыжах с трамплина Михаилу Назарову и Данилу Садрееву, сообщается на сайте организации.
Также нейтральный статус получили несколько представителей вспомогательного персонала спортсменов.
Ранее FIS одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, фристайлистки Анастасии Таталиной, двоеборца Артема Галунина, сноубордистки Марии Травиничевой, горнолыжников Юлии Плешковой, Александра Андриенко, Семена Ефимова и Ивана Кузнецова.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус.
