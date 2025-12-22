Тарасова: действия Галлямова неприличны для спортсмена такого уровня

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что действия Александра Галлямова после чемпионата России не соответствует высокому уровню спортсмена.
В субботу Галлямов и Анастасия Мишина с 223,63 балла завоевали серебро чемпионата России в парном катании, уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (224,29). После прокатов подопечный Тамары Москвиной не произнес ни слова на пресс-конференции. Затем он в своем Telegram-канале заявил, что у него нет желания комментировать турнир, назвав произошедшее полным абсурдом, а также допустил завершение карьеры. В воскресенье спортсмен в своем Telegram-канале назвал "больной на всю голову" журналистку, позвонившую ему около 10 часов утра по московскому времени на следующий день после представления произвольной программы. Вечером спортсмен снял медаль во время круга почета, а в понедельник отказался извиняться перед журналисткой.
"Понятно, что эти действия неприличны для спортсмена такого (высокого) уровня. Но развивать эту тему я не хочу и вам не советую. У него есть известный педагог и тренер. Я ему (тренеру) должна все сказать, они вместе с ним должны решить эту проблему", - сказала Тарасова, комментируя ситуацию с Галлямовым.
Галлямову 26 лет, в паре с Мишиной он становился чемпионом мира и Европы, является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года.
