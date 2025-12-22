Рейтинг@Mail.ru
Тарасова: действия Галлямова неприличны для спортсмена такого уровня - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16:21 22.12.2025 (обновлено: 16:26 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/figurist-2063884178.html
Тарасова: действия Галлямова неприличны для спортсмена такого уровня
Тарасова: действия Галлямова неприличны для спортсмена такого уровня - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Тарасова: действия Галлямова неприличны для спортсмена такого уровня
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что действия Александра Галлямова после чемпионата России не соответствует... РИА Новости Спорт, 22.12.2025
2025-12-22T16:21:00+03:00
2025-12-22T16:26:00+03:00
фигурное катание
спорт
александр галлямов
татьяна тарасова
анастасия мишина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036731962_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_3eb62aa3ad78a7f0997e99a84ecad2ee.jpg
https://ria.ru/20251221/gumennik-2063702829.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036731962_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a324b57ec49e8e8a60b2c36134a49a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр галлямов, татьяна тарасова, анастасия мишина
Фигурное катание, Спорт, Александр Галлямов, Татьяна Тарасова, Анастасия Мишина
Тарасова: действия Галлямова неприличны для спортсмена такого уровня

Тарасова: действия Галлямова после ЧР не соответствуют спортсмену такого уровня

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТатьяна Тарасова
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Татьяна Тарасова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что действия Александра Галлямова после чемпионата России не соответствует высокому уровню спортсмена.
В субботу Галлямов и Анастасия Мишина с 223,63 балла завоевали серебро чемпионата России в парном катании, уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (224,29). После прокатов подопечный Тамары Москвиной не произнес ни слова на пресс-конференции. Затем он в своем Telegram-канале заявил, что у него нет желания комментировать турнир, назвав произошедшее полным абсурдом, а также допустил завершение карьеры. В воскресенье спортсмен в своем Telegram-канале назвал "больной на всю голову" журналистку, позвонившую ему около 10 часов утра по московскому времени на следующий день после представления произвольной программы. Вечером спортсмен снял медаль во время круга почета, а в понедельник отказался извиняться перед журналисткой.
«
"Понятно, что эти действия неприличны для спортсмена такого (высокого) уровня. Но развивать эту тему я не хочу и вам не советую. У него есть известный педагог и тренер. Я ему (тренеру) должна все сказать, они вместе с ним должны решить эту проблему", - сказала Тарасова, комментируя ситуацию с Галлямовым.
Галлямову 26 лет, в паре с Мишиной он становился чемпионом мира и Европы, является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Война гуманистов. Фигуристы красиво подрались на чемпионате России
21 декабря, 21:20
 
Фигурное катаниеСпортАлександр ГаллямовТатьяна ТарасоваАнастасия Мишина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Нефтехимик
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Алверка
    Порту
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Болонья
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Эспаньол
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Ноттингем Форрест
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Фамаликан
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала