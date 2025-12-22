Сборная России закончила год на 33-м месте в рейтинге ФИФА

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сборная России осталась на 33-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.
В активе российской команды 1524,52 балла. Первая тройка рейтинга не претерпела изменений: лидирует сборная Испании, далее идут команды Аргентины и Франции.
Рейтинг ФИФА, версия от 22 декабря:
- 1 (1). Испания - 1877,18 очка;
- 2 (2). Аргентина - 1873,33;
- 3 (3). Франция - 1870;
- 4 (4). Англия - 1834,12;
- 5 (5). Бразилия - 1760,46;
- 6 (6). Португалия - 1760,38;
- 7 (7). Нидерланды - 1756,27;
- 8 (8). Бельгия - 1730,71;
- 9 (9). Германия - 1724,15;
- 10 (10). Хорватия - 1716,88...
- 33 (33). Россия - 1524,52.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
Следующее обновление рейтинга запланировано на 19 января.