https://ria.ru/20251222/esin-2063801385.html
Умер тренер Михаила Мамиашвили
Умер тренер Михаила Мамиашвили - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Умер тренер Михаила Мамиашвили
Заслуженный тренер СССР по греко-римской борьбе Николай Есин скончался на 88-м году жизни, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России. РИА Новости Спорт, 22.12.2025
2025-12-22T12:11:00+03:00
2025-12-22T12:11:00+03:00
2025-12-22T13:32:00+03:00
единоборства
спорт
михаил мамиашвили
гоги когуашвили
борьба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063826141_0:61:600:399_1920x0_80_0_0_a32367d8afec59dcb5cbca29a2d01367.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063826141_0:16:600:466_1920x0_80_0_0_8e0f6e685a1e5129fefeee3ba6713375.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, михаил мамиашвили, гоги когуашвили, борьба
Единоборства, Спорт, Михаил Мамиашвили, Гоги Когуашвили, Борьба
Умер тренер Михаила Мамиашвили
Тренер Михаила Мамиашвили Николай Есин умер в возрасте 87 лет