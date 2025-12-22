Рейтинг@Mail.ru
Умер тренер Михаила Мамиашвили
Единоборства
 
22.12.2025
Умер тренер Михаила Мамиашвили
Умер тренер Михаила Мамиашвили
Заслуженный тренер СССР по греко-римской борьбе Николай Есин скончался на 88-м году жизни, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России. РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Умер тренер Михаила Мамиашвили

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Заслуженный тренер СССР по греко-римской борьбе Николай Есин скончался на 88-м году жизни, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России.
Среди учеников Есина были олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и Европы Михаил Мамиашвили, пятикратный чемпион мира Гоги Когуашвили, а также Виктор Мамиашвили, Сергей Цвир, Валерий Перминов, Сергей Зотов и многие другие.
«
"Спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Николая Павловича", - говорится в сообщении.
 
