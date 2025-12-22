Рейтинг@Mail.ru
Футболист едва не сломал шею во время празднования гола на Кубке Африки
Футбол
 
21:16 22.12.2025
Футболист едва не сломал шею во время празднования гола на Кубке Африки
Футболист едва не сломал шею во время празднования гола на Кубке Африки
Нападающий сборной Замбии по футболу Патсон Дака едва не получил травму во время празднования забитого мяча в матче Кубка африканских наций против команды Мали. РИА Новости Спорт, 22.12.2025
спорт, патсон дака, лестер сити
Футбол, Спорт, Патсон Дака, Лестер Сити
Футболист едва не сломал шею во время празднования гола на Кубке Африки

Футболист сборной Замбии Дака едва не сломал шею во время празднования гола

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Нападающий сборной Замбии по футболу Патсон Дака едва не получил травму во время празднования забитого мяча в матче Кубка африканских наций против команды Мали.
Встреча группы A завершилась со счетом 1:1. Дака отличился на второй добавленной ко второму тайму минуте и спас свою команду от поражения. Во время празднования гола форвард английского "Лестера" попытался совершить акробатическое колесо, но неудачно ударился головой о газон. Футболист смог подняться на ноги и продолжить праздновать взятие ворот.
В следующем матче замбийцы 26 декабря сыграют с командой Коморских островов. Кубок африканских наций проходит в Марокко и завершится 18 января.
