https://ria.ru/20251222/daka-2063961117.html
Футболист едва не сломал шею во время празднования гола на Кубке Африки
Футболист едва не сломал шею во время празднования гола на Кубке Африки - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Футболист едва не сломал шею во время празднования гола на Кубке Африки
Нападающий сборной Замбии по футболу Патсон Дака едва не получил травму во время празднования забитого мяча в матче Кубка африканских наций против команды Мали. РИА Новости Спорт, 22.12.2025
2025-12-22T21:16:00+03:00
2025-12-22T21:16:00+03:00
2025-12-22T21:16:00+03:00
футбол
спорт
патсон дака
лестер сити
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755465498_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_c9b1534559687be2b42abfc718baf8ad.jpg
https://ria.ru/20251222/rafinya-2063955591.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755465498_102:0:2831:2047_1920x0_80_0_0_4ad67f1bcb26efdb8bf4879056883efd.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, патсон дака, лестер сити
Футбол, Спорт, Патсон Дака, Лестер Сити
Футболист едва не сломал шею во время празднования гола на Кубке Африки
Футболист сборной Замбии Дака едва не сломал шею во время празднования гола