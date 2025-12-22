Тренер сборной России оценил выступление саночников на этапе Кубка мира

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов заявил РИА Новости, что считает положительными результаты выступления атлетов на третьем этапе Кубка мира, проходившем в Лейк-Плэсиде (США).