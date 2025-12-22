Рейтинг@Mail.ru
10:46 22.12.2025 (обновлено: 10:57 22.12.2025)
Тренер сборной России оценил выступление саночников на этапе Кубка мира
Тренер сборной России оценил выступление саночников на этапе Кубка мира
Тренер сборной России оценил выступление саночников на этапе Кубка мира

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов заявил РИА Новости, что считает положительными результаты выступления атлетов на третьем этапе Кубка мира, проходившем в Лейк-Плэсиде (США).
Матвей Пересторонин завершил соревнования одиночек на 16-м месте, Павел Репилов - на 17-м, Дарья Олесик в первом заезде финишировала на 21-м месте, не сумев отобраться во вторую попытку. Соревнования проходили 19-21 декабря.
"Я в целом положительно оцениваю выступление наших спортсменов на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Потому что у них на протяжении четырех лет не было опыта выступления за рубежом. Они впервые в жизни увидели эту трассу. И у спортсменов перед официальными стартами было всего шесть заездов", - сказал Чудинов.
В ноябре Международная федерация санного спорта (FIL) допустила шестерых россиян до участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года. 17 декабря стало известно, что FIL отозвала право на участие в этапе Кубка мира у Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой из-за сомнений в соответствии критериям допуска.
Роман Репилов - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Российский саночник занял третье место на Кубке наций в США
18 декабря, 23:55
 
Спорт, Санный спорт, Матвей Пересторонин, Павел Репилов, Международная федерация санного спорта (FIL)
 
