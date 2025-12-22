Тренер сборной России оценил выступление саночников на этапе Кубка мира

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов заявил РИА Новости, что считает положительными результаты выступления атлетов на третьем этапе Кубка мира, проходившем в Лейк-Плэсиде (США).
Матвей Пересторонин завершил соревнования одиночек на 16-м месте, Павел Репилов - на 17-м, Дарья Олесик в первом заезде финишировала на 21-м месте, не сумев отобраться во вторую попытку. Соревнования проходили 19-21 декабря.
"Я в целом положительно оцениваю выступление наших спортсменов на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Потому что у них на протяжении четырех лет не было опыта выступления за рубежом. Они впервые в жизни увидели эту трассу. И у спортсменов перед официальными стартами было всего шесть заездов", - сказал Чудинов.
В ноябре Международная федерация санного спорта (FIL) допустила шестерых россиян до участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года. 17 декабря стало известно, что FIL отозвала право на участие в этапе Кубка мира у Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой из-за сомнений в соответствии критериям допуска.
