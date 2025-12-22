https://ria.ru/20251222/chempionat-2063888382.html
Конькобежцы Саютина и Найденышев стали чемпионами России в масс-старте
Конькобежцы Саютина и Найденышев стали чемпионами России в масс-старте - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Конькобежцы Саютина и Найденышев стали чемпионами России в масс-старте
Александра Саютина и Даниил Найденышев стали победителями чемпионата России по конькобежному спорту в масс-старте. РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Конькобежцы Саютина и Найденышев стали чемпионами России в масс-старте
Конькобежцы Саютина и Найденышев стали победителями чемпионата России
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Александра Саютина и Даниил Найденышев стали победителями чемпионата России по конькобежному спорту в масс-старте.
В женском турнире серебро завоевала Елизавета Агафошина, бронзовыми призерами стали Олеся Фролова и Милена Береговенко, которых не смог разделить фотофиниш. У мужчин серебро взял Даниил Чмутов, а третий результат показал Александр Лазарев.
Сергей Бородулин с результатом 1 минута 47,80 секунды победил на дистанции 1500 м, опередив Степана Чистякова (1.47,84) и Павла Тарана (1.47,91).
В аналогичной дисциплине у женщин тройку призеров составили Ксения Коржова (1.57,48), Саютина (1.58,59) и Анастасия Семенова (1.59,45).
Чемпионат России проходит в Коломне и завершится 23 декабря.