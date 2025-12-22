https://ria.ru/20251222/benzema-2063927617.html
Бензема купил картину Пабло Пикассо, написанную в 1964 году
Бензема купил картину Пабло Пикассо, написанную в 1964 году - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Бензема купил картину Пабло Пикассо, написанную в 1964 году
Французский футболист саудовского "Аль-Иттихада" Карим Бензема приобрел картину "Портрет бородатого мужчины", написанную Пабло Пикассо в 1964 году. РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Бензема купил картину Пабло Пикассо, написанную в 1964 году
