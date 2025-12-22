Рейтинг@Mail.ru
Бензема купил картину Пабло Пикассо, написанную в 1964 году
Футбол
 
18:28 22.12.2025
Бензема купил картину Пабло Пикассо, написанную в 1964 году
Бензема купил картину Пабло Пикассо, написанную в 1964 году
Французский футболист саудовского "Аль-Иттихада" Карим Бензема приобрел картину "Портрет бородатого мужчины", написанную Пабло Пикассо в 1964 году. РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Бензема купил картину Пабло Пикассо, написанную в 1964 году

Карим Бензема приобрел картину Пикассо «Портрет бородатого мужчины»

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Французский футболист саудовского "Аль-Иттихада" Карим Бензема приобрел картину "Портрет бородатого мужчины", написанную Пабло Пикассо в 1964 году.
37-летний француз опубликовал фотографию с приобретением в Instagram*, подписав ее: "Добро пожаловать домой".
По информации издания RMC Sport, данная работа, стоимость которой неизвестна, была выставлена в начале года в нью-йоркской галерее американского арт-дилера Хелли Нахмада.
Бензема выступает за "Аль-Иттихад" с лета 2023 года, куда перешел из "Реала" после 14 лет в клубе. В текущем сезоне он сыграл 12 матчей и забил 11 голов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Бензема оформил хет-трик в Кубке Саудовской Аравии
29 ноября, 22:31
Бензема оформил хет-трик в Кубке Саудовской Аравии
29 ноября, 22:31
 
