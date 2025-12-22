Рейтинг@Mail.ru
Новицки и игравшую в России баскетболистку включат в Зал славы FIBA
Баскетбол
 
01:10 22.12.2025 (обновлено: 09:18 22.12.2025)
Новицки и игравшую в России баскетболистку включат в Зал славы FIBA
Новицки и игравшую в России баскетболистку включат в Зал славы FIBA - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Новицки и игравшую в России баскетболистку включат в Зал славы FIBA
Немец Дирк Новицки и американка Сью Бёрд в 2026 году войдут в Зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA), сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Новицки и игравшую в России баскетболистку включат в Зал славы FIBA

Чемпиона НБА Новицки и игравшую в России Берд включат в Зал славы FIBA

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Немец Дирк Новицки и американка Сью Бёрд в 2026 году войдут в Зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA), сообщается на сайте организации.
Торжественная церемония введения пройдет 21 апреля в Берлине. Также будут включены выступавшая за екатеринбургский УГМК француженка Селин Дюмерк, представитель Турции Хедо Тюркоглу, Кларисс Мачангуана из Мозамбика, поляк Людвик Ментта-Миколаевич, китаец Ван Чжичжи и чилийка Исмения Пошар.
Новицки 47 лет, он является чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Даллас Маверикс" (2011), самым ценным игроком НБА 2007 года, бронзовым призером чемпионата мира и серебряным - чемпионата Европы.
Бёрд была выбрана под первым номером драфта Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) и стала четырехкратной чемпионкой организации вместе с "Сиэтл Шторм". Также 45-летняя американка представляла московское "Динамо", подмосковный "Спартак&К" и УГМК. В России она выступала с 2004 по 2014 годы, в составе "Спарты&К" и УГМК она по пять раз выиграла Евролигу и чемпионат России. Со сборной США она стала пятикратной олимпийской чемпионкой и четырехкратной чемпионкой мира.
Баскетбол
 
