"Зенит" просит €40 млн за Жерсона, пишут СМИ

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Бразильский футбольный клуб "Крузейро" ведет переговоры с петербургским "Зенитом" по трансферу футболиста Жерсона, сообщает журналист Самуэль Вененсио в соцсети Х.
По информации источника, российский клуб запросил за игрока 40 миллионов евро. Ранее СМИ сообщали, что "Зенит" готов был расстаться с хавбеком за 25 миллионов евро.
Соглашение Жерсона с "Зенитом" рассчитано до июня 2030 года. Ранее экс-футболист сборной России Федор Смолов заявил в своем подкасте, что, по имеющейся у него информации, Жерсон покинет "Зенит" в зимнее трансферное окно.
Жерсону 28 лет, он перешел в "Зенит" в июле 2025 года из "Фламенго" за 25 миллионов евро. Бразилец провел 15 матчей в различных турнирах за петербургский клуб и забил два мяча. Также в его активе 14 матчей и забитый гол в составе национальной сборной.
