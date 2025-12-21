Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" просит €40 млн за Жерсона, пишут СМИ
Футбол
 
21.12.2025
"Зенит" просит €40 млн за Жерсона, пишут СМИ
"Зенит" просит €40 млн за Жерсона, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
"Зенит" просит €40 млн за Жерсона, пишут СМИ
Бразильский футбольный клуб "Крузейро" ведет переговоры с петербургским "Зенитом" по трансферу футболиста Жерсона, сообщает журналист Самуэль Вененсио в соцсети РИА Новости Спорт, 21.12.2025
футбол
спорт
жерсон
зенит
крузейро
трансферы в рпл
спорт, жерсон, зенит, крузейро, трансферы в рпл
Футбол, Спорт, Жерсон, Зенит, Крузейро, Трансферы в РПЛ
"Зенит" просит €40 млн за Жерсона, пишут СМИ

"Крузейро" хочет купить Жерсона у "Зенита"

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Бразильский футбольный клуб "Крузейро" ведет переговоры с петербургским "Зенитом" по трансферу футболиста Жерсона, сообщает журналист Самуэль Вененсио в соцсети Х.
По информации источника, российский клуб запросил за игрока 40 миллионов евро. Ранее СМИ сообщали, что "Зенит" готов был расстаться с хавбеком за 25 миллионов евро.
Соглашение Жерсона с "Зенитом" рассчитано до июня 2030 года. Ранее экс-футболист сборной России Федор Смолов заявил в своем подкасте, что, по имеющейся у него информации, Жерсон покинет "Зенит" в зимнее трансферное окно.
Жерсону 28 лет, он перешел в "Зенит" в июле 2025 года из "Фламенго" за 25 миллионов евро. Бразилец провел 15 матчей в различных турнирах за петербургский клуб и забил два мяча. Также в его активе 14 матчей и забитый гол в составе национальной сборной.
