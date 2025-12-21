Загитова дала мастер-класс в Москве для более чем тысячи человек

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова дала мастер-класс в Москве для более чем 1000 человек, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.