Загитова дала мастер-класс в Москве для более чем тысячи человек
Фигурное катание
 
21.12.2025
Загитова дала мастер-класс в Москве для более чем тысячи человек
Загитова дала мастер-класс в Москве для более чем тысячи человек
Загитова дала мастер-класс в Москве для более чем тысячи человек

Фигуристка Загитова дала мастер-класс в Москве для более чем тысячи человек

© РИА Новости / Андрей СимоненкоРоссийская фигуристка Алина Загитова проводит мастер-класс
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова дала мастер-класс в Москве для более чем 1000 человек, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Мероприятие прошло в рамках спортивного фестиваля "Зима в Лужниках", организованного при поддержке Департамента спорта города Москвы. Загитова продемонстрировала собравшимся базовые движения на коньках, исполнила несколько сложных элементов и провела автограф-сессию.
В рамках фестиваля также запланированы мастер-классы от других известных фигуристов, в том числе чемпионов России и экс-чемпионов Европы в парном катании Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, медалисток чемпионатов России Алисы Двоеглазовой и Дарьи Садковой.
Алина Загитова на льду плавучей атомной теплоэлектростанции Академик Ломоносов в Певеке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Загитова вошла в Книгу рекордов России, выступив на плавучей АЭС
15 декабря, 12:30
 
Фигурное катание
 
