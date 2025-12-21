Туктамышева назвала показательное выступление своим спортивным финалом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева объявила перед показательным выступлением на чемпионате России в Санкт-Петербурге, что в последний раз вышла на лед на официальных соревнованиях, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.