Туктамышева назвала показательное выступление своим спортивным финалом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева объявила перед показательным выступлением на чемпионате России в Санкт-Петербурге, что в последний раз вышла на лед на официальных соревнованиях, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
В конце ноября Туктамышева объявила о завершении карьеры.
"Все имеет свой конец. Сегодня здесь мой спортивный финал. Я хочу разделить его вместе с вами и запомнить этот момент ", - сказала Туктамышева.
После выступления спортсменке вручил цветы президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.
Туктамышевой 29 лет, в ее активе победы на чемпионате мира и Европы 2015 года, серебро чемпионата мира - 2021 и бронза чемпионата Европы - 2013. Также она была капитаном на победном для сборной России командном турнире World Team Trophy - 2021.
