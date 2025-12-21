Рейтинг@Mail.ru
Туктамышева назвала показательное выступление своим спортивным финалом
Фигурное катание
 
21:11 21.12.2025
Туктамышева назвала показательное выступление своим спортивным финалом
Туктамышева назвала показательное выступление своим спортивным финалом - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Туктамышева назвала показательное выступление своим спортивным финалом
Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева объявила перед показательным выступлением на чемпионате России в Санкт-Петербурге, что в... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
фигурное катание
спорт
елизавета туктамышева
/20251209/tuktik-2060814309.html
2025
Новости
спорт, елизавета туктамышева
Фигурное катание, Спорт, Елизавета Туктамышева
Туктамышева назвала показательное выступление своим спортивным финалом

Туктамышева назвала показательное выступление на ЧР своим спортивным финалом

Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Елизавета Туктамышева. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева объявила перед показательным выступлением на чемпионате России в Санкт-Петербурге, что в последний раз вышла на лед на официальных соревнованиях, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
В конце ноября Туктамышева объявила о завершении карьеры.
"Все имеет свой конец. Сегодня здесь мой спортивный финал. Я хочу разделить его вместе с вами и запомнить этот момент ", - сказала Туктамышева.
После выступления спортсменке вручил цветы президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.
Туктамышевой 29 лет, в ее активе победы на чемпионате мира и Европы 2015 года, серебро чемпионата мира - 2021 и бронза чемпионата Европы - 2013. Также она была капитаном на победном для сборной России командном турнире World Team Trophy - 2021.
Фигурное катаниеСпортЕлизавета Туктамышева
 
