00:37 21.12.2025 (обновлено: 01:07 21.12.2025)
Репилов занял 17-е место на этапе Кубка мира по санному спорту
Репилов занял 17-е место на этапе Кубка мира по санному спорту
спорт
санный спорт
сша
германия
феликс лох
вольфганг киндль
александр горбацевич
международная федерация санного спорта (fil)
Спорт, Санный спорт , США, Германия, Феликс Лох, Вольфганг Киндль, Александр Горбацевич, Международная федерация санного спорта (FIL)
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские саночники Матвей Пересторонин и Павел Репилов заняли 16-е и 17-е места соответственно в соревнованиях одиночек на третьем этапе Кубке мира, который завершился в Лейк-Плэсиде (США).
Пересторонин показал результат 1 минута 43,158 секунды, отстав на 1,392 секунды от занявшего первое место немца Феликса Лоха (1.41,766). Вторым стал другой представитель Германии - Макс Лангенхан (отставание - 0,054 секунды), третьим - австриец Вольфганг Киндль (+0,203). Репилов финишировал с результатом 1 минута 43,258 секунды и отставанием от первой позиции в 1,492 секунды.
В ноябре Международная федерация санного спорта (FIL) допустила шестерых российских саночников до участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года. 17 декабря стало известно, что FIL отозвала право на участие в этапе Кубка мира у Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой из-за сомнений в соответствии критериям допуска.
Санный спорт. II этап Кубка мира. Мужчины - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Российский саночник занял третье место на Кубке наций в США
18 декабря, 23:55
 
