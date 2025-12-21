Репилов занял 17-е место на этапе Кубка мира по санному спорту

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские саночники Матвей Пересторонин и Павел Репилов заняли 16-е и 17-е места соответственно в соревнованиях одиночек на третьем этапе Кубке мира, который завершился в Лейк-Плэсиде (США).