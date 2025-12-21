https://ria.ru/20251221/serohvosty-2063612499.html
Серохвостов выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества
Биатлонист Даниил Серохвостов стал победителем мужского масс-старта на третьем этапе Кубке Содружества, который проходит в Чайковском (Пермский край). РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T09:56:00+03:00
биатлон
чайковский
пермский край
даниил серохвостов
александр логинов (биатлонист)
александр поварницын
кубок содружества
