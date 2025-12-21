Рейтинг@Mail.ru
Серохвостов выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
09:56 21.12.2025 (обновлено: 11:24 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/serohvosty-2063612499.html
Серохвостов выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества
Серохвостов выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Серохвостов выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества
Биатлонист Даниил Серохвостов стал победителем мужского масс-старта на третьем этапе Кубке Содружества, который проходит в Чайковском (Пермский край). РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T09:56:00+03:00
2025-12-21T11:24:00+03:00
биатлон
чайковский
пермский край
даниил серохвостов
александр логинов (биатлонист)
александр поварницын
кубок содружества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847562228_0:297:2984:1976_1920x0_80_0_0_4fd6311e3a4215b18717c26bebc901e0.jpg
/20251220/biatlon-2063489412.html
чайковский
пермский край
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847562228_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_30063860b345cab20033c77d6b67f229.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
чайковский, пермский край, даниил серохвостов, александр логинов (биатлонист), александр поварницын, кубок содружества
Биатлон, Чайковский, Пермский край, Даниил Серохвостов, Александр Логинов (биатлонист), Александр Поварницын, Кубок Содружества
Серохвостов выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества

Серохвостов выиграл масс-старт на 15 км на этапе Кубка Содружества в Чайковском

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДаниил Серохвостов
Даниил Серохвостов - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Биатлонист Даниил Серохвостов стал победителем мужского масс-старта на третьем этапе Кубке Содружества, который проходит в Чайковском (Пермский край).
Серохвостов преодолел дистанцию в 15 км за 39 минут 30,9 секунды с одним промахом на четырех огневых рубежах. Вторым стал Александр Логинов (отставание - 19,3 секунды; 2 промаха), замкнул тройку Александр Поварницын (+31,9; 3).
Этап в Чайковском завершится в воскресенье женским масс-стартом.
Кристина Резцова - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Резцова выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества
20 декабря, 11:52
 
БиатлонЧайковскийПермский крайДаниил СерохвостовАлександр Логинов (биатлонист)Александр ПоварницынКубок Содружества
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Сочи
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Атлетико Мадрид
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Лада
    7
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хайденхайм
    Бавария
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Манчестер Юнайтед
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Детройт
    Вашингтон
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала