"Неправы оба": Роднина высказалась о ситуации с Галлямовым и журналисткой - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:21 21.12.2025
"Неправы оба": Роднина высказалась о ситуации с Галлямовым и журналисткой
"Неправы оба": Роднина высказалась о ситуации с Галлямовым и журналисткой
Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что в ситуации с фигуристом Александром Галлямовым, назвавшим ненормальной... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
фигурное катание
ирина роднина
александр галлямов
анастасия мишина
ирина роднина, александр галлямов, анастасия мишина
Фигурное катание, Ирина Роднина, Александр Галлямов, Анастасия Мишина
"Неправы оба": Роднина высказалась о ситуации с Галлямовым и журналисткой

Роднина считает, что в конфликте между Галлямовым и журналисткой неправы оба

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТрехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что в ситуации с фигуристом Александром Галлямовым, назвавшим ненормальной позвонившую ему ранним утром журналистку, неверно повели себя обе стороны, поскольку надо тактично и с уважением относиться к соблюдению прав друг друга.
Галлямов в воскресенье назвал "больной на всю голову" журналистку, позвонившую ему рано утром на следующий день после представления произвольной программы в турнире спортивных пар на чемпионате России в Санкт-Петербурге. В субботу Галлямов и Анастасия Мишина с 223,63 балла завоевали серебро чемпионата России, уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (224,29). После прокатов Галлямов не произнес ни слова на пресс-конференции. Затем в своем Telegram-канале он заявил, что у него нет какого-либо желания комментировать турнир, назвав произошедшее на нем полным абсурдом, а также допустил завершение карьеры.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Роднина объяснила, почему Бойкова и Козловский опередили Мишину и Галлямова
Вчера, 13:44
«
"Я считаю, что в этой ситуации есть обоюдная вина, ведь журналист тоже должен понимать свою ответственность. Мне вчера, в субботу, тоже позвонил журналист в пол-одиннадцатого вечера. И если бы у меня настроение было хуже, то я бы ему все объяснила. Когда вы набираете наши личные телефоны, то посмотрите, пожалуйста, на время. Есть же еще и нормы воспитания. И я не знаю, какой был ее вопрос, потому что я очень часто с такими (нелепыми) вопросами встречаюсь. Но я тогда начинаю рассказывать историю не только фигурного катания, но и всего спорта", - сказала Роднина.
"И, вообще, есть такое понятие, как такт. У него огромное количество подписчиков, и он отстаивает свою точку зрения, он имеет на это право. Если журналист что-то высказывает и считает это нормой, потому что это его работа, то есть такое понятие, как права человека. И разве Галлямов не отстаивает свои права? Она вмешалась в его режим на соревнованиях и нарушает его. Я не защищаю ни одного, ни другого, я призываю в этой ситуации быть немного внимательнее и тактичнее друг к другу. Зачем нарушать права спортсменов, которые месяцами готовятся к определенному старту? Давайте уважать друг друга", - добавила собеседница агентства.
Галлямову 26 лет, в паре с Мишиной он становился чемпионом мира и Европы, является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года.
Гала-шоу И. Авербуха Ледниковый период. Снова вместе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
"Это полный абсурд": Галлямов прокомментировал серебро чемпионата России
20 декабря, 20:03
 
Фигурное катаниеИрина РоднинаАлександр ГаллямовАнастасия Мишина
 
