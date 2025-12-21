"Неправы оба": Роднина высказалась о ситуации с Галлямовым и журналисткой

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что в ситуации с фигуристом Александром Галлямовым, назвавшим ненормальной позвонившую ему ранним утром журналистку, неверно повели себя обе стороны, поскольку надо тактично и с уважением относиться к соблюдению прав друг друга.
Галлямов в воскресенье назвал "больной на всю голову" журналистку, позвонившую ему рано утром на следующий день после представления произвольной программы в турнире спортивных пар на чемпионате России в Санкт-Петербурге. В субботу Галлямов и Анастасия Мишина с 223,63 балла завоевали серебро чемпионата России, уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (224,29). После прокатов Галлямов не произнес ни слова на пресс-конференции. Затем в своем Telegram-канале он заявил, что у него нет какого-либо желания комментировать турнир, назвав произошедшее на нем полным абсурдом, а также допустил завершение карьеры.
"Я считаю, что в этой ситуации есть обоюдная вина, ведь журналист тоже должен понимать свою ответственность. Мне вчера, в субботу, тоже позвонил журналист в пол-одиннадцатого вечера. И если бы у меня настроение было хуже, то я бы ему все объяснила. Когда вы набираете наши личные телефоны, то посмотрите, пожалуйста, на время. Есть же еще и нормы воспитания. И я не знаю, какой был ее вопрос, потому что я очень часто с такими (нелепыми) вопросами встречаюсь. Но я тогда начинаю рассказывать историю не только фигурного катания, но и всего спорта", - сказала Роднина.
"И, вообще, есть такое понятие, как такт. У него огромное количество подписчиков, и он отстаивает свою точку зрения, он имеет на это право. Если журналист что-то высказывает и считает это нормой, потому что это его работа, то есть такое понятие, как права человека. И разве Галлямов не отстаивает свои права? Она вмешалась в его режим на соревнованиях и нарушает его. Я не защищаю ни одного, ни другого, я призываю в этой ситуации быть немного внимательнее и тактичнее друг к другу. Зачем нарушать права спортсменов, которые месяцами готовятся к определенному старту? Давайте уважать друг друга", - добавила собеседница агентства.
Галлямову 26 лет, в паре с Мишиной он становился чемпионом мира и Европы, является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года.