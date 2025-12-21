https://ria.ru/20251221/operatsiya-2063618243.html
Блогер Джейк Пол перенес операцию на челюсти после поединка с Джошуа
Блогер Джейк Пол перенес операцию на челюсти после поединка с Джошуа
Американский блогер Джейк Пол сообщил, что успешно перенес операцию на сломанной челюсти после поединка с бывшим чемпионом мира по боксу в тяжелом весе... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Джейк Пол успешно перенес операцию на сломанной челюсти после боя с Джошуа