Единоборства
 
11:00 21.12.2025
Блогер Джейк Пол перенес операцию на челюсти после поединка с Джошуа
Блогер Джейк Пол перенес операцию на челюсти после поединка с Джошуа - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Блогер Джейк Пол перенес операцию на челюсти после поединка с Джошуа
Американский блогер Джейк Пол сообщил, что успешно перенес операцию на сломанной челюсти после поединка с бывшим чемпионом мира по боксу в тяжелом весе... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
единоборства
майами
флорида
сша
джейк пол
энтони джошуа
майк тайсон
ufc
майами, флорида, сша, джейк пол, энтони джошуа, майк тайсон, ufc, спорт
Единоборства, Майами, Флорида, США, Джейк Пол, Энтони Джошуа, Майк Тайсон, UFC, Спорт
Блогер Джейк Пол перенес операцию на челюсти после поединка с Джошуа

Джейк Пол успешно перенес операцию на сломанной челюсти после боя с Джошуа

© Соцсети лиги MVPДжейк Пол и Энтони Джошуа
Джейк Пол и Энтони Джошуа - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Соцсети лиги MVP
Джейк Пол и Энтони Джошуа. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Американский блогер Джейк Пол сообщил, что успешно перенес операцию на сломанной челюсти после поединка с бывшим чемпионом мира по боксу в тяжелом весе британцем Энтони Джошуа.
В субботу Джошуа одержал досрочную победу над Полом в поединке в Майами (штат Флорида, США). Противостояние завершилось победой британца нокаутом в шестом раунде. После боя Пол опубликовал рентгеновский снимок сломанной в двух местах челюсти.
«
"Операция прошла хорошо, спасибо за вашу любовь и поддержку. С каждой стороны по две титановые пластины. Удалены некоторые зубы. В течение семи дней нужно есть только жидкость, поэтому никаких хот-догов", - написал Пол в Instagram*, опубликовав фото с больничной койки.
Полу 28 лет, на его счету 12 побед и два поражения. Блогер побеждал бывшего чемпиона мира Майка Тайсона, а также экс-бойцов UFC Андерсона Силву, Нейта Диаса, Тайрона Вудли, Бена Аскрена и Майка Перри. До поединка с британским тяжеловесом единственное поражение Пол потерпел от Томми Фьюри в феврале 2023 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Энтони Джошуа в бою против Джейка Пола - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Откровенная постанова? Как звезда бокса и блогер поиздевались над спортом
20 декабря, 08:30
 
